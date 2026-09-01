Украинцы за время большой войны купили сотни самых дорогих Rolls-Royce: OBOZ.UA узнал, кому на 18-летие подарили машину за $700 тысяч

За время большой войны украинцы купили более 300 автомобилей Rolls-Royce, в том числе пять машин 2026 года выпуска. Стоимость некоторых автомобилей превышает 800 тыс. долларов.

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При этом некоторые покупают по два таких автомобиля. О том, кому одну из самых дорогих машин в мире подарили в 18 лет и кто из бывших и действующих народных депутатов стал владельцем Rolls-Royce, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто тратит десятки миллионов гривен на машины

В Украине за время большой войны перерегистрировали на новых владельцев 308 Rolls-Royce, за этот же период впервые зарегистрировали 98 таких автомобилей, говорится в ответе Главного сервисного центра МВД на запрос OBOZ.UA. Из них 5 автомобилей — это Rolls-Royce 2026 г.в. Например, 31 июля в сервисном центре № 8044 в Киеве зарегистрировали Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2026 года выпуска. Сейчас в Украине такие автомобили не продаются на открытых площадках. Стоимость может превышать 850 тыс. долларов.

Таких машин в Украине несколько. В том же сервисном центре такой же автомобиль зарегистрировали 26 июня и 21 мая. И это еще не самый дорогой автомобиль. Так, 29 апреля 2026 года в Белой Церкви Киевской области зарегистрировали Rolls-Royce Phantom 2026 года выпуска. Такая машина может стоить около 900 тыс. долларов.

Часть владельцев этих автомобилей OBOZ.UA удалось идентифицировать. Например, 20 мая 2026 года 45-летний Руслан Грабар оформил на себя синий Rolls-Royce Cullinan 2026 года выпуска. Руслан Грабар — соучредитель компании "Аккорд Импорт", производителя мебели для датской сети JYSK. Поэтому вопросы о происхождении средств для такой дорогостоящей покупки не возникают. Согласно данным YouControl, чистая прибыль "Аккорд Импорт" в прошлом году составила 268,7 млн грн, а общий доход — 2,7 млрд грн.

Кстати, на "Аккорд Импорт" оформлен ещё один дорогой автомобиль – Porsche Cayenne Coupe 2025 года выпуска. Такой автомобиль стоит около 150 тыс. долларов.

Также в Украине есть пять владельцев Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 года выпуска. Такой автомобиль может стоить около 600 тыс. долларов. Более популярна среди украинцев модель Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 года выпуска. В Украине зарегистрировано 9 таких автомобилей.

Например, в апреле прошлого года Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 года выпуска оформили на 53-летнего Леонида Катаева. OBOZ.UA удалось установить, что сейчас этот автомобиль продается на Auto.ria за 830 тыс. долларов. Катаев – известный в Белой Церкви аграрий.

Такой же автомобиль есть в автопарке ряда ООО, в частности: "Карпе Ренталс", "Элита-Агро Ч.В.В.", "Виннер Лизинг".

ООО "Карпе Ренталс" в общей сложности владеет 30 автомобилями. Помимо уже упомянутого Cullinan, в гараже компании также есть Rolls-Royce Phantom (2019 г.в.), который может стоить около 400 тыс. долларов, а также: Land Rover Range Rover (2025 г.в.), Volkswagen Touareg (2025 г.в.), Mercedes-Benz S 500 (2019 г.в.).Общая стоимость автопарка может превышать 1,6 млн долларов.

Владелица "Карпе Ренталс" – Екатерина Кузьменко. Это 62-летняя двоюродная сестра известного бизнесмена Виктора Полищука. Жена Полищука Лилия Резвая – племянница Светланы Медведевой, супруги экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который регулярно призывает к военным преступлениям против Украины.

Еще один владелец Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 года, ООО "Элита-Агро Ч.В.В.", имеет в собственности шесть автомобилей, в том числе Bentley Bentayga 2017 года. Стоимость такого Bentley может превышать 110 тыс. долларов. Владелец ООО – Александр Ревега, народный депутат 8-го созыва (БПП), он ведет бизнес в сферах недвижимости, транспорта, сельского хозяйства, рыбопереработки и др.

Одна из самых молодых владелиц Rolls-Royce – Дана Задорожнюк. Это дочь бизнесмена Сергея Задорожнюка. На имя девушки оформили новенький Rolls-Royce Spectre 2024 года к ее 18-летию. Даже сейчас такой автомобиль может стоить около 600 тыс. долларов.

Кстати, Дане официально принадлежат 9,98% банка "Украинский капитал". Основной владелец этого банка – Сергей Белашов. С 2020 года он является депутатом Полтавского областного совета 8-го созыва, где возглавляет фракцию ВО "Батькивщина".

О том, кто в Украине за время большой войны обзавелся самыми дорогими имениями, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA. Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].