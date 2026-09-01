1. Как сообщила Financial Times, экс-министр обороны Украины Федоров, уже ставший советником министра обороны Италии, заявил о своем стремлении получить такую же должность в Соединенных Штатах и Франции.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Він наголосив, зокрема, що шукає американські інвестиції для фонду оборонних технологій, який має створювати та управляти компаніями з розробки нових видів озброєнь. Водночас Федоров пропонує допомогти США створити "армію дронів" – в обмін на перехоплювачі Patriot для України.

"Я [!!!] готовий піти на такий обмін", – зазначив він.

2. Ця ж сама газета розповіла, що нещодавно Маск казав Федорову, що не проти дозволити Україні використовувати безпілотники, оснащені системою Starlink, для ударів по цілях на території РФ.

Втім, на офіційному рівні Маск підкреслював, що це політичне рішення, яке має бути ухвалене в Білому домі.

3. Згідно зі злитою ще квітневою аналітичною запискою керівництва Ощадбанку РФ за підписом Грефа, вірогідність "повної перемоги Росії" (під якою в тексті мається на увазі захоплення регіонів, що вже включені в їхню конституцію), а також вірогідність (це там окремий варіант) виснаження Заходу й миру на російських умовах – становлять загалом [7+12] менше 20 відсотків, причому ситуація на момент складання записки була [в Мордорі] значно кращою за теперішню.

А от сценарій з угодою Трампа – коли станеться заморожування війни з частковим зняттям санкцій, має ймовірність 32%!

4. The Economist дійшов висновку, що Путін може розглядати закінчення війни без захоплення хоча б усієї території Донбасу як прояв слабкості й загрозу власній владі.

За словами одного з джерел видання, під час війни він навіть говорив у своєму оточенні:

"Мене повісять".