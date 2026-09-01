12-летняя дочь заслуженной артистки произвела фурор на сцене "Україна має талант" своим редким "даром". Видео

Дочь заслуженной артистки Украины Татьяны Пискаревой – 12-летняя Надежда Лесникова – покорила сцену шоу "Україна має талант" своими невероятными вокальными данными. Юная певица исполнила сложную композицию канадской звезды Евровидения Селин Дион The Power of Love и с первых секунд стала фавориткой публики.

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Не меньший восторг редкий "дар" Надежды Лесниковой вызвал и у звездного жюри шоу, в состав которого вошли Артем Пивоваров, Стас Боклан и Елена Кравец. Девушка получила от судей три заветных "да". Запись ее выступления можно посмотреть на YouTube-канале проекта.

Что интересно, перед выходом на сцену Надежда Лесникова не хотела раскрывать имя своей известной мамы. Как пояснила юная артистка, она хочет достичь карьерных вершин самостоятельно, без упреков о "влиянии" Татьяны Пискаревой.

12-летняя исполнительница занимается вокалом каждый день, что стало понятно сразу же после начала ее выступления. Надежда Лесникова брала различные сложные ноты, чем время от времени даже заставляла аудиторию затаить дыхание. За выступлением дочери из зрительного зала внимательно наблюдала Татьяна Пискарева. Порой даже создавалось впечатление, будто заслуженная артистка волнуется больше, чем юная участница шоу "Україна має талант".

По окончании выступления Лесникова услышала одобрительные комментарии судей, в частности, от Артема Пивоварова, который оценил не только ее голос, но и манеру поведения на сцене: "Вам отдельная благодарность за такую песню, за вашу смелость. Я не могу не отметить ваш характер, то, как вы уверенно не только держите ноты, но и ведете себя на сцене, как вы двигаетесь. Это действительно большая редкость в столь юном возрасте".

Когда жюри попыталось выяснить, кто же вдохновляет 12-летнюю исполнительницу идти по творческому пути, она без колебаний призналась – ее мама. Тогда же Надежда Лесникова раскрыла интригу, которая возникла перед началом выступления, и пригласила к себе на сцену Татьяну Пискареву. Заслуженная артистка оценила выступление дочери с профессиональной точки зрения, подчеркнув: было несколько моментов, которые можно было бы исполнить лучше, однако стресс взял свое. В целом она осталась абсолютно довольна номером Надежды Лесниковой.

Положительное впечатление вокальные навыки 12-летней артистки произвели и на пользователей сети:

"Вау! Невероятное выступление, очень талантливая девочка".

"Выбор песни действительно сложный, но спеть такой шедевр в столь юном возрасте… Молодец! Постоянная работа над вокалом, голос еще будет меняться, но талант есть".

"Надежда, молодец. Браво. Очень мощный голос".

"Какая молодец!".

Напомним, что Татьяна Пискарева начала развивать свой творческий путь еще во время учебы в Криворожском музыкальном училище по классу фортепиано. Сначала она работала преподавателем вокала в местной музыкальной школе, позже – руководителем детского кружка "Горицвіт". В 1997 году артистка основала Детский театр эстрады "Алиса".

Впоследствии Пискарева стала совмещать преподавательскую деятельность с сольной карьерой. Артистка участвовала в различных конкурсах и фестивалях, где неоднократно занимала первые места, а в 2000 году переехала в Киев, чтобы иметь больше перспектив для развития. С тех пор карьера Татьяны Пискаревой начала стремительно расти: она стала звездой телевизионных проектов, концертов и нарастила базу поклонников. В 2003 году знаменитость получила звание "Заслуженная артистка Украины".

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