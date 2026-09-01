Вообще, то, как воюет российская армия, должно войти в учебники.

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История знает много примеров, когда генералы шли на огромные потери, чтобы взять населенный пункт к назначенному сроку. Или уничтожали полки ради второстепенного участка фронта. Но мы впервые видим, как российские командиры уничтожают своих солдат ради денег.

Российский контрактник для своего командира – это источник бабла. Достаточно отобрать у него карту с выплатами, выбить пин-код и дальше отправить ее владельца на штурм. Чем больше потерь – тем больше будет новых солдат. Чем больше будет новых солдат – тем больше зарплатных карт они с собой принесут.

Российские солдаты гибнут не ради продвижения своей армии вперед. Они гибнут ради того, чтобы их командир мог присвоить их деньги. Фантастическая модель.

Впереди осень. Говорят, что россияне объявят еще одну волну мобилизации – посмотрим, как она пройдет.