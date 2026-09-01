"Беру на себя": Ярмоленко сделал заявление после фиаско "Динамо" 0:3 от новичка УПЛ

Легендарный полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко извинился перед болельщиками за поражение команды от черновицкой "Буковины". Один из капитанов "бело-синих", комментируя фиаско в Камянец-Подольском со счетом 0:3 отметил, что берет всю ответственность на себя.

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Об этом Ярмоленко написал на своей странице в социальной сети Instagram. Футболист отметил, что он и его партнеры допустили невероятное количество ошибок в поединке против новичка Премьер-лиги, а также явно продемонстрировали абсолютное пренебрежение к сопернику.

"Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мне очень стыдно за сегодняшнюю игру. Я понимаю ваше разочарование, ваш гнев и боль от такого результата. Я беру на себя ответственность за результат и свою игру. Мне не удалось достучаться до партнеров и донести до них, насколько важна была для нас эта игра. Мы не показали того характера, самоотдачи и уровня, которых вы от нас ожидаете. Сегодня мы вас подвели. Простите", – поделился эмоциями Ярмоленко.

Отметим, что главный тренер "Динамо" Игорь Костюк, комментируя поражение от "Буковины", отметил, что соперник "ничем не удивил".

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект назвал тренера, который возглавит "Динамо" после отставки Игоря Костюка.

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