Если не будет нокаута: искусственный интеллект назвал точный счет реванша Усик – Дюбуа

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) продолжает оставаться явным фаворитом противостояния с Даниелем Дюбуа (23-0, 14 КО). Ожидается, что украинец победит досрочно, однако также рассматривается вариант, при котором его сопернику удастся продержаться всю дистанцию в 12 раундов.

Видео дня

И искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, не имеет сомнений в победе нашего соотечественника. При этом машина решила смоделировать ситуацию, при которой результат поединка будут определять записки судей.

По мнению нейросети, Усик должен забрать 8-10 раундов поединка. Дюбуа будет наиболее опасен в начальной фазе боя, когда он будет свеж и заряжен на удар. Однако уже с 4-5 раунда Александр начнет набирать обороты и выигрывать трехминутку за трехминуткой.

Grok прогнозирует, что судьи отдадут Усику единогласную победу. Счет на карточках должен быть 117-111, 118-110 и 116-112. При этом учитывая, что бой пройдет на территории Дюбуа, он может получить несколько лишних очков, однако они не повлияют на итоговый результат.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!