Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек назвал проявлением настоящего лицемерия слезы президентки Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри после дисквалификации на Играх-2026 украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Триумфатор Нагано-98 отметил, что функционерка позволила выступить в Милане представителям РФ, а затем выгнала с турнира нашего соотечественника.

Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли добавил, что МОК и ее глава откровенно подыгрывают российской агрессии и являются соучастниками преступлении армии кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Ее слезы – самое большое лицемерие, которое только можно себе представить. Почему она не плакала, когда МОК решил разрешить 13 российским спортсменам соревноваться на Олимпиаде? Почему она не плачет каждый раз, когда каждый из этих 13 начинает соревноваться? Разве ей не жаль многих людей, которых убьют в российской империалистической войне из-за этих Олимпийских игр?" – высказался Гашек.

Отметим, что ранее со словами "мне блевать хочется" шведский журналист Альбин Юлин также раскритиковал Ковентри после слезливой реакции на дисквалификацию Гераскевича. Нашему спортсмену запретили выступать на Играх в Милане в шлеме с изображениями жертв армии РФ.

Владислав оспорил решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS), который заседает 12 февраля. Скелетонист уже дал комментарий об итогах рассморения дела.

Ранее в МОК цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Решение МОК в отношении Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек обличил комитет в трусости перед Россией.

Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК. В свою очередь, Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

