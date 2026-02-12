Появилось видео, что сделала сборная Украины на Олимпиаде-2026 после дисквалификации Гераскевича

Сборная Украины по санному спорту выразила поддержку Владиславу Гераскевичу после его дисквалификации на Олимпиаде-2026. Команда после выступления символично подняла шлемы вверх и встала на одно колено в память о погибших украинских спортсменах.

Своё выступление в смешанной эстафете украинские саночники завершили на шестом месте, что стало их лучшим результатом на Играх. "Вы можете запретить Владу участвовать, можете запретить его шлем. Память вы никогда не запретите", — подчеркнул комментатор.

Позже санкары также обращались: "Влад, мы с тобой! Украина, мы с тобой!", однако им выключили микрофоны.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед первым стартом на турнире, который был запланирован на 12 февраля. Нашего спортсмена наказали за то, что он хотел выйти на соревнования в шлеме с изображением погибших от рук армии РФ соотечественников.

В МОК заявили, что якобы предоставили Владиславу Гераскевичу "последний шанс" урегулировать ситуацию до старта соревнований. Глава организации Кирсти Ковентри охарактеризовала шлем украинца как "мощный посыл", который, по ее словам, противоречит действующим правилам.

До этого спортсмену предлагали альтернативный вариант: почтить память погибших соотечественников траурной повязкой. Однако лидер "сине-желтых" отказался менять свою позицию и жестко ответил функционерам.

Сам Гераскевич признался, что чувствует опустошение после решения МОК дисквалифицировать его прямо перед началом стартов на Олимпиаде-2026. Украинца отстранили из-за намерения выйти на трассу в шлеме с изображениями спортсменов, погибших в результате вторжения РФ.

Ранее решение МОК раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек обвинил Комитет в трусости перед Россией.

