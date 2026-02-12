'Мне хочется блевать': то, что МОК сделал с Гераскевичем на Олимпиаде-2026, назвали чушью

Шведский журналист Альбин Юлин в буквальном смысле разнес Международный олимпийский комитет (МОК) за дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Играх-2026. Спортивный обозреватель издания Expressen написал невероятно эмоциональный текст, в котором резко осудил МОК и его президента Кирсти Ковентри за запрет нашему спортсмену надевать "шлем памяти".

В своей колонке на сайте газеты Юлин признался, что его откровенно тошнило при виде фотографий Ковентри в слезах после встречи с Гераскевичем накануне его старта на ОИ. Журналист обвинил главу МОК в лицемерии и напомнил, что ее предшественник Томас Бах, который имел тесные связи с диктаторов Владимиром Путиным, активно продвигал ее кандидатуру на выборах.

"Но, видимо, именно Владислав Гераскевич здесь занимается политикой. Я был полностью ошеломлен безумными сценами, которые разворачивались на санной трассе здесь, в Кортине, в четверг утром. Меня просто тошнило. Это было откровенно неприлично. Мне хочется блевать, когда я вижу слезы Кирсти Ковентри. Гераскевчиу сказали – собирай чемоданы и езжай домой. Это просто чушь. МОК имел наглость напомнить нам о том, как Гераскевича спонсировали олимпийскими стипендиями и что был создан фонд для помощи украинским спортсменам в подготовке к Олимпиаде в Париже. Тот же МОК решил разрешить российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпиаде под нейтральным флагом, несмотря на то, что нападения России на Украину продолжаются в полной силе", – написал журналист.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил украинца в нарушении правил и снял с ОИ-2026 прямо перед стартом. В организации цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации.

А президент организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца "мощным посылом", который нарушает правила. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек обличил комитет в трусости перед Россией. Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК.

