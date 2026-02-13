"Новые шаги к нашей общей безопасности": Зеленский прибыл в Мюнхен, где примет участие в конференции по безопасности. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля прибыл в Германию. Он возглавляет украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

Об этом сообщил сам глава государства. Ранее сообщалось, что на полях конференции может состояться также встреча главы государства с государственным секретарем США Марко Рубио.

Что известно

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с 13 по 15 февраля.

"Сегодня в Мюнхене, Германия. Важный день, и будут новые шаги к нашей общей безопасности – Украины и Европы. В плане – первое совместное украинско-немецкое предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи с партнерами", – отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина очень заинтересована в совместном производстве вооружений с Европой и в построении действительно действенной архитектуры безопасности на континенте.

"Нужно больше наших совместных производств, больше нашей устойчивости, больше координации и эффективности нашей общей архитектуры безопасности в Европе. Самое весомое, чего мы можем достичь вместе, – это завершение войны достойным миром и создание надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты", – подчеркнул глава государства.

Что предшествовало

Ранее запланированный визит Зеленского подтверждала пресс-служба MSC.

"Мы имеем честь подтвердить, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Мюнхен и возглавит делегацию Украины", – отмечали там.

Сообщалось также, что в Мюнхене Зеленскому вручат премию Эвальда фон Кляйста, посвященную храбрости украинского народа.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио анонсировал возможную встречу с президентом Украины в Мюнхене: американский чиновник тоже прибыл туда для участия в конференции по безопасности.

"Есть шанс его (Зеленского. – Ред.) увидеть. Я думаю, что это есть в моем графике. Я не уверен на 100%, но считаю, что мы это сделаем", – отмечал Рубио перед отлетом в Мюнхен.

Сам Зеленский говорил, что на этой неделе, с 9 по 15 февраля, состоится ряд новых международных встреч как в Европе, так и в США. Они будут посвящены вопросам обороны и безопасности. Он также анонсировал новые переговоры по завершению войны.

