Видео дня
Блог | Шурма заявил, что он не скрывается
Вот Шурма заявил, что он не скрывается.... Просто на всякий случай на суд по избранию меры пресечения не появляется, активы срочно переписывает, и пытается свое скрыть свое новое строительство в Запорожье и новые солнечные станции в Запорожской области)
Далее текст на языке оригинала.
А так взагалі невинний і просить не писати, що він корупціонер, який провалив підготовку до захисту енергетики і зараз чудово живе закордоном) Продовжуючи нарізати задачі своїм людям в ДержКомпаніях, типу ОГТСУ та СенсБанку)
До речі, в великій мірі завдяки спільному тиску, цього негідника звільнили.
Тому нагадаю, про збір для Першого Медичного Батальйону: https://send.monobank.ua/jar/ATHo8Rgwsz
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...