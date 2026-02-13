Вот Шурма заявил, что он не скрывается.... Просто на всякий случай на суд по избранию меры пресечения не появляется, активы срочно переписывает, и пытается свое скрыть свое новое строительство в Запорожье и новые солнечные станции в Запорожской области)

А так взагалі невинний і просить не писати, що він корупціонер, який провалив підготовку до захисту енергетики і зараз чудово живе закордоном) Продовжуючи нарізати задачі своїм людям в ДержКомпаніях, типу ОГТСУ та СенсБанку)

До речі, в великій мірі завдяки спільному тиску, цього негідника звільнили.

Тому нагадаю, про збір для Першого Медичного Батальйону: https://send.monobank.ua/jar/ATHo8Rgwsz