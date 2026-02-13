'Ограничивают право спортсмена': суд вынес решение по протесту Гераскевича на дисквалификацию на ОИ-2026

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил протест украинского скелетониста Владислава Гераскевича на свою дисквалификацию на Олимпийских играх в Милане. В организации подтвердили справедливость отстранения нашего соотечественника за намерение выступить в шлеме с изображением жертв российской агрессии против нашей страны.

Об этом говорится на официальном сайте CAS. В суде подчеркнули, что они с большим уважением относятся к страданиям украинского народа и позиции Гераскевича, однако его желание якобы действительно нарушает Олимпийскую хартию и правила проведения турнира.

"Судья, назначенный по этому делу, хотела бы заявить, что она полностью сочувствует г-ну Гераскевичу и его попытке привлечь внимание к горю и разрушениям, которые пережили украинский народ и украинские спортсмены из-за войны. Она выслушала аргументы и изучила принципы о свободе выражения мнений спортсменов, которые гласят, что свобода слова является основополагающим правом любого спортсмена, участвующего в Олимпийских играх, но ограничивают право выражать свои взгляды во время соревнований в зоне соревнований. Судья сочла эти ограничения разумными", – объяснили в суде.

Ранее в МОК цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Решение МОК в отношении Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек обличил комитет в трусости перед Россией.

Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК. В свою очередь, Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

Как сообщал OBOZ.UA, Владислав Гераскевич отказался возвращаться на Олимпийские игры-2026 после того, как МОК восстановил его аккредитацию.

