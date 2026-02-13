Чемпионат мира 1986 года приняла Мексика – страна, навсегда вписавшая свое имя в историю мирового футбола. Символично, что именно здесь, на легендарном стадионе "Ацтека", 11 июня состоится матч-открытие чемпионата мира 2026 года, а 19 июля в Нью-Йорке, в 104-м матче Мундиаля, определится новый чемпион планеты.

В финальном турнире ЧМ-2026 примут участие сборные 48 стран, среди которых будет 16 представителей Европы. А сегодня, друзья, продолжим наш исторический экскурс и вспомним 13-й чемпионат мира, состоявшийся в 1986 году.

Как Мексика получила право проведения ЧМ-1986

Изначально местом проведения 13-го чемпионата мира была названа Колумбия. Однако из-за серьезных финансовых трудностей колумбийская сторона отказалась от организации турнира.

Этот шаг поставил ФИФА в крайне сложное положение – необходимо было в сжатые сроки найти нового хозяина турнира. Согласно принципу ротации, чемпионат должен был пройти на Американском континенте. Свои кандидатуры выдвинули Бразилия, Мексика, США и Канада. В итоге Исполком ФИФА остановил выбор на Мексике, приняв во внимание успешный опыт страны в проведении Олимпийских игр 1968 года и Чемпионата мира 1970 года.

Рекордный отборочный турнир

В декабре 1983 года в Цюрихе состоялась жеребьевка отборочного турнира. Чемпионат мира 1986 года стал рекордным по числу желающих принять в нем участие – 121 сборная подала заявки (для сравнения, на предыдущий ЧМ заявлялись 108 команд).

Сборные Италии (действующий чемпион мира) и Мексики (страна-организатор) были освобождены от отборочного турнира. Европа получила наибольшее количество мест в финальной части.

Путь сборной СССР к финальному турниру

Сборная СССР оказалась в одной отборочной группе с командами Дании, Швейцарии, Ирландии и Норвегии. После первого круга команда, которую возглавлял Эдуард Малафеев, находилась в сложном положении, набрав всего 2 очка. Однако во втором круге советская сборная преобразилась. Набрав 10 очков, она вместе со сборной Дании вышла в финальную часть чемпионата мира. За несколько недель до старта Мундиаля на тренерском мостике Малафеева сменил Валерий Лобановский.

"Динамо" – основа сборной

Костяк сборной СССР составили киевские динамовцы, незадолго до этого завоевавшие Кубок обладателей Кубков УЕФА в Лионе. Всего в составе сборной были представлены игроки семи клубов.

Киевское "Динамо" делегировало Чанова, Баля, Бессонова, Демьяненко, Кузнецова, Раца, Яремчука, Яковенко, Заварова, Беланова, Блохина, Евтушенко. Также в команду вошли представители "Днепра" – Протасов и Литовченко.

Групповой турнир: уверенный старт

В первом матче группового этапа сборная СССР разгромила Венгрию – 6:0. Во втором поединке соперником стали чемпионы Европы – французы. Матч проходил в условиях изнуряющей жары – около +30°C – и завершился вничью 1:1. Голы забили Рац и Фернандес.

В заключительном поединке группы советская команда встретилась со сборной Канады. После безголевого первого тайма на 58-й минуте счет открыл Блохин, а затем Заваров установил окончательный результат – 2:0.

Сборная СССР заняла первое место в группе, опередив французов по разнице мячей, и вышла в 1/8 финала.

Драма матча с Бельгией

Соперником в 1/8 финала стала сборная Бельгии. Уже на 27-й минуте счет открыл Игорь Беланов. Советская команда продолжала атаковать, а в одном из эпизодов бельгийцы откровенно сбили Раца в штрафной – однако судейский свисток промолчал. Вскоре бельгийцы сравняли счет – 1:1, после чего команды обменялись голами. У СССР вновь отличился Беланов.

Особенно много споров вызвал второй гол бельгийцев: боковой арбитр зафиксировал положение "вне игры", защитники сборной СССР остановились, но главный судья – швед Фредрикссон – не прервал игру, и мяч оказался в воротах Дасаева.

Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время сборная СССР утратила инициативу, и бельгийцы за несколько минут забили дважды. Беланов сумел сократить разрыв, оформив хет-трик – первый в истории советских футболистов на чемпионатах мира. Но поражение 3:4 означало вылет сборной СССР из турнира.

По мнению многих специалистов и обозревателей, неуверенные действия арбитра лишили команду Валерия Лобановского реальных шансов на выход в финал – команда была достойна большего.

Итоги турнира

В матче за третье место Франция в дополнительное время обыграла Бельгию – 4:2, спустя 28 лет вновь став бронзовым призером мирового первенства.

29 июня 1986 года на стадионе "Ацтека" в Мехико, при 114 тысячах зрителей, в финале встретились сборные ФРГ и Аргентины. Аргентинцы победили 3:2 и во второй раз в истории стали чемпионами мира. Голы у триумфаторов забили Браун, Вальдано и Бурручага, у ФРГ отличились Румменигге и Фёллер.

Лучшим футболистом чемпионата был признан капитан сборной Аргентины – Диего Марадона. "Золотую бутсу" лучшего бомбардира получил Гари Линекер (Англия), забивший 6 мячей.

Следующий, 14-й чемпионат мира, принимала Италия в 1990 году, открыв новую главу в истории мирового футбола.