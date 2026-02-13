Правда о нашумевшей 'Ребелии', экранная химия от Марго Робби и голос Тони Хижняк в приключенческой анимации. Что посмотреть в кино на этой неделе

На этой неделе в украинских кинотеатрах выходят сразу две громкие премьеры. Смелая экранизация романа "Мятежный перевал" с Марго Робби и Джейкобом Элорди, а также криминальный триллер "Путь к преступлению" с участием Марка Руффало, Криса Хемсворта и Хэлли Берри. Для тех, кто любит легкие и романтические истории, на больших экранах стартует фильм о том, как неожиданное поражение может превратиться в новые открытия и шанс найти себя и настоящую любовь среди живописных итальянских пейзажей.

Любителей анимации кинопроизводители порадуют новинкой – мультфильмом "Цап забивайло", герои которого в украинской версии разговаривают голосами известных украинцев. И наконец – документальная лента "Ребелия: за кулисами", которая покажет, как рождался масштабный украинский мюзикл. OBOZ.UA расскажет о картинах, которые уже шагают по кинотеатрам.

"Ребелия: за кулисами"

Документальный фильм раскрывает историю создания нашумевшего мюзикла "Ребелия [1991]" от творческого объединения МУР. В центре внимания – команда, которая работает над проектом от первых музыкальных и текстовых эскизов до подготовки большого тура. Камера проводит зрителя через все этапы: рождение идей, создание музыки, выбор актеров и костюмов, бесконечные репетиции, усталость, сомнения перед премьерой.

В фильме участники процесса откровенно рассказывают о своих переживаниях, страхах и минутах радости, когда работа, которая казалась невероятной, оживает на сцене. Эта лента не о готовом успехе, а о пути к нему – о самом процессе создания, где каждая мелочь важна и каждая неудача учит.

Фильм наочно показывает, что творчество – это не только сцена и аплодисменты, а бесконечный труд над идеями, которые поначалу кажутся невозможными. Через документальный взгляд на закулисье "Ребелии" зритель получает уникальную возможность увидеть, как рождается современный украинский мюзикл и какие эмоции стоят за его созданием.

"Грозовой перевал"

В новой версии культового романа Эмили Бронте режиссер Эмиральд Феннелл показывает "Грозовой перевал" как историю о сильных чувствах, которые одновременно разрушают и не дают быть вместе. Книга уже имела 15 экранизаций, пять из которых – сериалы. В главных ролях новой картины – Марго Робби и Джейкоб Элорди, чья химия на экране уже считается одной из самых сильных в современном кино.

С восемью номинациями на премию "Оскар" 2026 года и заоблачными ожиданиями, фильм "Грозовой перевал" выходит в кинотеатры. В центре сюжета – отношения Кэти Эрншо и Гитклифа. Их любовь становится роковой и влияет на жизнь всех вокруг. Это не просто костюмная драма – это история о чувствах, которые могут вдохновлять, но и разрушать, о любви, которая превращается в зависимость.

Режиссер Эмиральд Феннелл, известная своим провокационным стилем ("Перспективная девушка", "Солтберн"), делает ставку не на академическую точность, а на эмоции.

Из интересных фактов: Марго Робби впервые сыграла героиню из классической британской литературы. Также она выступила одним из продюсеров ленты, что позволило влиять на все аспекты постановки – от костюмов до визуального стиля.

"Путь к преступлению"

Криминальная драма, которая объединила на экране трех сильных голливудских актеров – Марка Руффало, Криса Хемсворта и Хэлли Берри. Уже сам каст задает тон фильма: это не просто боевик с перестрелками, а напряженный рассказ о людях с сильным характером, где каждый стоит перед сложным выбором и рискует переступить опасную черту. В центре сюжета – история, где преступление не случайность, а следствие решений, страхов и внутренних травм героев. Это фильм о власти, соблазне, лояльности и предательстве, о том, как один шаг может изменить жизнь навсегда.

"Козел забивайло"

Яркий анимационный фильм от Sony Pictures Animation, который рассказывает о вере в себя, дружбе и мужестве перед любыми обстоятельствами. Главный герой – маленький козлик Уилл, который мечтает стать звездой вымышленного спорта зверобол. Несмотря на то, что его телосложение и физические возможности совсем не соответствуют стандартам команды, Уилл не сдается. Ему придется бороться с предубеждениями, находить настоящих друзей и принимать непростые решения, чтобы доказать: настоящая сила – не в размерах и внешности, а в настойчивости.

Этот мультфильм покажет, что даже самый маленький может достичь больших вершин, если верит в себя и не боится рисковать. Украинскую версию мультфильма озвучили Антонина Хижняк, Валентин Михиенко, Василий Байдак и OTOY.

"Холостяк в Италии"

Главный герой картины готовился провести самый счастливый день в жизни, но все идет совсем не так... У алтаря он остается сам – невеста неожиданно отказывается от брака. Вместо сказочной свадьбы в Италии его ждет одинокий медовый месяц, который уже оплачен. Но вместо унывать, Мэтт решает не сдаваться и превратить провал в новое начало. Он исследует живописные уголки Италии, знакомится с культурой, традициями и местными людьми. На его пути появляются неожиданные встречи и знакомства, которые могут изменить его взгляды на любовь и будущее.

