"Укрэнерго" объявило о новых отключениях света: каких графиков ждать в субботу, 14 февраля
В субботу, 14 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут отключения электроэнергии. При этом ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной и часто непредсказуемой, а потому графики могут меняться. Не исключены и аварийные обесточивания.
Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 13 февраля. Украинцам советуют следить за конкретными графиками на ресурсах облэнерго в своем регионе. Некоторые компании уже обнародовали расписание на завтра.
В целом 14 февраля планируют применять такие ограничения потребления тока:
- для населения – графики почасовых отключений света (разные в разных областях);
- для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – предупредили энергетики.
Отключение света в Сумской области: график на 14 февраля
Каждой группе планируют отключать свет суммарно на 16 часов в сутки.
Полтавская область: какой график будет действовать
14 февраля 2026 года график отключений света будет применяться в объеме 4-4,5 очередей.
Как будут выключать свет в Запорожской области
- 1.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
- 1.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
- 2.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
- 2.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
- 3.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
- 3.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
- 4.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
- 4.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
- 5.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
- 5.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);
- 6.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);
- 6.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов).
Где узнать график отключений света в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, в большинстве зон по Украине свет есть 3-4 часа после 7-8 часов отсутствия, в отдельных сложных случаях – только 2-3 часа. Восстановление энергетических объектов продолжается круглосуточно.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!