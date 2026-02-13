"Укрэнерго" объявило о новых отключениях света: каких графиков ждать в субботу, 14 февраля

В субботу, 14 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут отключения электроэнергии. При этом ситуация в энергосистеме страны остается крайне сложной и часто непредсказуемой, а потому графики могут меняться. Не исключены и аварийные обесточивания.

Видео дня

Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 13 февраля. Украинцам советуют следить за конкретными графиками на ресурсах облэнерго в своем регионе. Некоторые компании уже обнародовали расписание на завтра.

В целом 14 февраля планируют применять такие ограничения потребления тока:

для населения – графики почасовых отключений света (разные в разных областях);

– графики почасовых отключений света (разные в разных областях); для бизнеса и промышленности – графики ограничения мощности.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – предупредили энергетики.

Отключение света в Сумской области: график на 14 февраля

Каждой группе планируют отключать свет суммарно на 16 часов в сутки.

Полтавская область: какой график будет действовать

14 февраля 2026 года график отключений света будет применяться в объеме 4-4,5 очередей.

Как будут выключать свет в Запорожской области

1.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов); 1.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов); 2.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов); 2.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов); 3.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов); 3.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов); 4.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов); 4.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов); 5.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов); 5.2 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00 (суммарно 15 часов); 6.1 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов); 6.2 – 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00 (суммарно 12 часов).

Где узнать график отключений света в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в большинстве зон по Украине свет есть 3-4 часа после 7-8 часов отсутствия, в отдельных сложных случаях – только 2-3 часа. Восстановление энергетических объектов продолжается круглосуточно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!