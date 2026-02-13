Президент МОК Кирсти Ковентри расплакалась после дисквалификации украинского атлета. Но меня эти крокодиловы слезы как-то не сильно интересуют. Потому что я чего-то подобного ждал с момента ее избрания на пост президента МОК.

Ковентрі, як відомо — представниця Зімбабве. Її попередник Томас Бах, при всіх своїх суперечливих вчинках — німецький спортивний менеджер і навіть ліберальний політик. В таких країнах як Німеччина просто доводиться дбати про свою репутацію.

А Ковентрі, відома колись плавчиха, була інтегрована у владу тоталітарної держави. У владу, яка вбивала людей, розганяла протести, знищувала опонентів. І вона ж там не просто була якоюсь громадською діячкою, вона була міністром. Так, вже після Мугабе, який колись назвав її "золотим дівчам". Але це той самий режим. Про зв’язки цього режиму з Москвою я навіть і не нагадую.

В мене й тоді було питання як можна обирати очільником олімпійського руху людину з тоталітарної країни. Тому що це також чергова спецоперація. І наслідки ми тільки починаємо бачити.