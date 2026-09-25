"Началось настоящее бабье лето": синоптик дала подробный прогноз для Украины. Карта

В Украине наступила настоящая бабья осень, которая принесет комфортное тепло и солнечную осеннюю погоду. В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, температура воздуха в большинстве регионов составит +17...+22 градуса.

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В то же время ночи будут значительно прохладнее, а местами возможны небольшие дожди. Подробным прогнозом погоды для Украины поделилась синоптик Наталья Диденко.

Какая погода будет в Украине на выходных

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, в Украине ожидается комфортная температура воздуха на уровне +17...+22 градусов. Ночи будут более холодными – около +7...+11 градусов, поэтому утром и вечером уже понадобится более тёплая одежда.

Поскольку в Украину наступает бабье лето, погода будет антициклональной. Ожидается переменная облачность, ласковое осеннее солнце, а также утренние туманы и дымки.

Небольшие дожди возможны завтра на западе Украины, а в воскресенье – на востоке. В то же время, по прогнозу синоптика, они не должны существенно повлиять на общую картину теплой осенней погоды.

Что будет с погодой на следующей неделе

Вся следующая неделя, по прогнозу, пройдет под знаком солнца и тепла. Поэтому конец сентября и начало октября обещают быть комфортными.

Погода в Киеве

В Киеве 26 и 27 сентября ожидается теплая погода. Днем температура воздуха будет подниматься до +19 градусов, а утром и вечером будет около +10...+12 градусов.

Серьезных осадков в столице на выходных не предвидится. Поэтому конец сентября можно будет встретить в солнечную и тёплую погоду.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре. Наиболее вероятным периодом похолодания называют январь.

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