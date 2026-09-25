ЕС разблокировал военную помощь, которую Венгрия блокировала с 2023 года: сколько денег получит Украина
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Страны Европейского Союза согласовали условия разблокирования 6,6 млрд евро через Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF). Эти средства будут направлены на военную поддержку Украины, в частности на совместные закупки вооружения и компенсацию государствам-членам расходов на уже оказанную военную помощь.
Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X. Она назвала это решение хорошей новостью для Украины и плохой для России.
Как распределят 6,6 млрд евро
По словам Каи Каллас, 900 млн евро будут направлены на Военную вспомогательную миссию ЕС для Украины (EUMAM Ukraine), а еще 1 млрд евро – на новые совместные закупки военного оборудования.
Однако большая часть пакета – 4,7 млрд евро – не поступит Киеву "живыми" деньгами напрямую. Эти средства предназначены для компенсации государствам-членам расходов на военную помощь, которую они уже оказали Украине.
В то же время часть этих средств может вновь быть направлена на поддержку Украины. Каллас отметила, что некоторые страны ЕС уже заявили о намерении передать Киеву свою долю полученных компенсаций.
Венгрия годами блокировала средства
Речь идет о средствах Европейского фонда мира, который ЕС использует, в частности, для финансирования военной помощи Украине и компенсации государствам-членам стоимости переданного вооружения. Венгрия блокировала механизм, связанный с возмещением расходов на военную помощь Украине, ещё с 2023 года.
В июне 2026 года Венгрия сняла свою блокировку механизма Европейского фонда мира, после чего страны ЕС начали согласовывать, как именно использовать разблокированные 6,6 млрд евро.
Теперь государства-члены согласовали условия использования этих средств. В то же время окончательное решение о распределении должно быть принято министрами обороны стран ЕС на заседании Совета ЕС в понедельник.
Европа не поддается на запугивания Москвы
Каллас назвала это решение "хорошей новостью для Украины и плохой новостью для России".
Она также заявила, что Россия с помощью диверсий и гибридных атак хочет запугать Европу и заставить её прекратить поддержку Украины. По словам верховного представителя ЕС, принятое решение демонстрирует противоположный подход – Европа продолжает наращивать поддержку Киева.
"Гибридные атаки Москвы направлены на то, чтобы запугать Европу и заставить её сократить поддержку Украины. Однако Европа действует с точностью до наоборот", – подчеркнула Кая Каллас.
Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила от Европейского Союза транш в размере 3,3 млрд евро. Эти средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, в том числе на закупку ракет и дронов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!