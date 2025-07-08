"Бывает спад": легенда бокса из России дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю выразил уверенность в том, что для Александра Усика (23-0, 14 КО) сложится непросто реванш с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). По словам россиянина, наш соотечественник уже долгое время удерживает очень высокий уровень и может стать жертвой спада в форме.
Об этом Цзю заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". 55-летний экс-боксер также добавил, что в пользу Дюбуа говорят его молодость, мотивация и уверенность, которую он приобрел после того, как добыл победы в трех последних поединках, в том числе брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).
"Мне очень нравится Саша – как он боксирует, как выступает. Это будет нелегкий бой для него. Одна из причин – Дюбуа голоднее, чем Саша. Он все уже сделал, выиграл такие бои. Это может повлиять на него, но я все-таки его считаю фаворитом. Но Дюбуа может победить, может уронить. Усик в последнее время шел на одном уровне, на котором очень тяжело находиться долгое время – иногда бывает спад. Он может произойти здесь, все может быть. У Дюбуа, наоборот, все идет вверх, он еще не достиг пика", – сказал Цзю.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванш с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой в ринге.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!