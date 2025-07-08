'Бывает спад': легенда бокса из России дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю выразил уверенность в том, что для Александра Усика (23-0, 14 КО) сложится непросто реванш с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). По словам россиянина, наш соотечественник уже долгое время удерживает очень высокий уровень и может стать жертвой спада в форме.

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Об этом Цзю заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". 55-летний экс-боксер также добавил, что в пользу Дюбуа говорят его молодость, мотивация и уверенность, которую он приобрел после того, как добыл победы в трех последних поединках, в том числе брутально нокаутировав Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

"Мне очень нравится Саша – как он боксирует, как выступает. Это будет нелегкий бой для него. Одна из причин – Дюбуа голоднее, чем Саша. Он все уже сделал, выиграл такие бои. Это может повлиять на него, но я все-таки его считаю фаворитом. Но Дюбуа может победить, может уронить. Усик в последнее время шел на одном уровне, на котором очень тяжело находиться долгое время – иногда бывает спад. Он может произойти здесь, все может быть. У Дюбуа, наоборот, все идет вверх, он еще не достиг пика", – сказал Цзю.

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