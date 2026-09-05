Григорий Решетник раскрыл закулисье "Холостяка": какой строгий отбор проходят главные герои и участницы, и почему пары распадаются после шоу

Неизменный ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник приоткрыл завесу создания проекта. Как подчеркнул знаменитость, активная работа команды шоу начинается задолго до старта съемочного процесса, ведь специалисты тщательно отбирают главного героя и участниц сезона, устраивая для них довольно серьезный отбор.

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Не так просто и непосредственное создание "Холостяка". Личные истории главного героя и девушек, за которыми зрители наблюдают полгода, снимают менее чем за три месяца, а за кадром часто возникают скандальные ситуации. Закулисные подробности реалити-шоу ведущий раскрыл в интервью на YouTube-канале "Сила впливу".

Выбор главного героя "Холостяка"

По словам Григория Решетника, процесс выбора "Холостяка", за сердце которого будут соревноваться красавицы со всей Украины, начинается сразу после завершения предыдущего сезона. Команда реалити-шоу "охотится" на потенциальных главных героев, а окончательного кандидата утверждают после одобрения психологами, руководителями проекта, продюсерами и акционерами телеканала СТБ.

"Когда мы выбираем кандидатов, то моделируем свидания. Есть сильные парни, которые в кадре теряются, потому что нужно разговаривать с девушками, отказывать, принимать решения. Над тобой стоит камера, вокруг 40 человек, а нужно целоваться. У нас нет повторных дублей. Конечно, хочется, чтобы это был публичный человек", – отметил ведущий.

Кастинг для участниц

Решетник не стал скрывать, что для потенциальных участниц "Холостяка" был разработан отдельный и довольно строгий отбор. Сначала девушки заполняют анкету, соревнуются друг с другом и даже живут в своеобразном тренировочном лагере.

"Еще до первой вечеринки девушки живут и общаются между собой в тренировочном лагере. Мы так тщательно подходим к делу. Это нужно для того, чтобы увидеть, как человек ведет себя в коллективе, как реагирует. Мы проверяем, насколько человек вообще готов к этим испытаниям", – поделился шоумен.

Как подчеркнул Григорий Решетник, такой кастинг помогает "отсеять" часть девушек, которые пришли на шоу исключительно ради пиара. Конечно, разглядеть скрытые мотивы удается не у всех участниц, однако, по словам ведущего, почти у всех заранее выработанные стратегии рушатся в ходе съемок "Холостяка" из-за настоящих чувств.

Сколько длятся съемки

Шоумен рассказал, что за одну неделю снимают около четырех свиданий главного героя "Холостяка" с участницами. Их общение длится 3–4 часа, а дальше уходит много времени на технические моменты: перестановку камер, отдых, обед команды и т. д. Учитывая это, одно свидание снимают в течение дня.

"На один выпуск мы тратим неделю. В целом проект раньше снимали 3,5 месяца, а сейчас у нас небольшая оптимизация – за 2,5 месяца. Все зависит от бюджета", – сказал знаменитость.

Скандалы за кулисами проекта

Немало эпических моментов со съемок "Холостяка" осталось за кадром. По словам Решетника, бывали случаи, когда девушки пытались сбежать в лес через забор, потому что не получили желанную розу, или из-за ревности дрались и вырывали друг у друга волосы.

"Девушки могут настраиваться на то, что мы поедем за границу, а мы их селим в палатках в лесу. Они начинают чистить зубы в горной реке, и возникают пищевые отравления. Это все на совести продюсеров. А снимать-то надо. Много таких экстремальных вещей, которые сложно предвидеть", – отметил ведущий.

Почему пары расстаются после завершения шоу

Каждый сезон романтического реалити-шоу заканчивается хэппи-эндом — главный герой вручает розу девушке, которая покорила его сердце, и они начинают строить отношения. Правда, рано или поздно в каждой из этих историй ставилась точка. Говоря об этой тенденции, Решетник отметил, что у всех пар были искренние чувства, однако жизненные вызовы за пределами проекта подталкивали их идти разными путями.

"Я знаю, как развиваются отношения после проекта. У каждой пары есть определенный период отношений. Потом их разрывает популярность, возможно, быт. И еще один момент: мы сейчас закончим съемки проекта, а финалистка станет известна через полгода. "Холостяк" выбирает уже сейчас. И нужно все эти полгода скрывать отношения, а это сложное испытание для людей", – подчеркнул шоумен.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что сплетник "слил" фото и имена всех участниц нового "Холостяка".

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