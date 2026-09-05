В администрации Путина заявили, что в течение 3 дней не будут наносить удары по Киеву из-за делегации США

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин распорядился в течение трех суток, с 5 по 8 сентября, не наносить удары по Киеву. Это связано с приездом американской делегации.

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Об этом сообщили российские СМИ. При этом речь не идет о Киевской области и других городах Украины.

Что известно

Песков подтвердил введение российским диктатором Владимиром Путиным "режима прекращения огня", который должен начаться в полночь 5 сентября. Так, президент страны-агрессора распорядился не наносить удары по Киеву в течение трех суток – с 5 по 8 сентября.

Это связано с подготовкой к приезду в Киев американской делегации во главе со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"Путин дал указание в течение трех суток с 00:00 5 сентября не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду туда американской делегации", – передают российские СМИ слова Пескова.

Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко отметил, что из этого контекста следует, что российский диктатор поручил не наносить удары по Киеву и только по гражданским лицам, однако речь не шла о других городах и Киевской области. Соответственно , полноценным прекращением огня это назвать нельзя.

"То есть Путин дает указание три суток не наносить удары по Киеву, по гражданским лицам. Но не дает указаний не наносить удары по Киевской области и другим регионам и городам Украины. И это "прекращение огня", – написал Коваленко.

Он выразил надежду, что все в очередной раз увидят, что именно в России не хотят окончания войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 5 сентября специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. Как сообщалось накануне, специальные представители американского лидера везут предложение о прекращении войны.

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