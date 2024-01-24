'Будем честны': промоутер Фьюри неоднозначно высказался о бое с Усиком

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) станет самым серьезным испытанием в карьере Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). При этом сам Цыганский король, как называют британца, ведет серьезную подготовку к поединку, который запланирован на 17 февраля в аравийском Эр-Рияде.

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Такое мнение в интервью порталу Boxing Scene выразил промоутер Фьюри Боб Арум. Глава компании Top Rank, которая также ведет дела Василия Ломаченко, назвал Усика бесстрашным боксером, а также добавил, что Тайсон будет готов к бою на порядок лучше, чем в поединке против Фрэнсиса Нганну.

"Будем честны. Фьюри либо действительно не был готов к бою с Нганну, либо он сбился с пути. Когда бойцы стареют, такое случается. Я действительно верю в первое – что Фьюри не подготовился так хорошо, как должен был. С Усиком у него будет захватывающий бой. Усик – очень умный боец. Он очень хорошо готовится. Он бесстрашен. Это будет очень большим испытанием для Фьюри. Фьюри это знает. Он усердно готовится к бою", – сказал Арум.

Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь, Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения. А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

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