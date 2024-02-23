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"Абсолютный психопат": Белью жестко высказался о срыве боя Усик – Фьюри 17 февраля

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
579
'Абсолютный психопат': Белью жестко высказался о срыве боя Усик – Фьюри 17 февраля

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью призвал фанатов и экспертов не строить конспирологических теорий вокруг травмы Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), из-за которой он не смог выйти на бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО) 17 февраля. Британец вступился за своего соотечественника, отметив, что в профессиональном боксе подобные случаи не редкость.

Об этом Белью заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Бывший соперник Усика, который нокаутировал Тони в ноябре 2018 года, не испытывает ни малейших сомнений в том, что Фьюри получил серьезное рассечение во время одного из спаррингов, и потребовал прекратить дискуссии вокруг этого.

"Абсолютный психопат": Белью жестко высказался о срыве боя Усик – Фьюри 17 февраля
"Абсолютный психопат": Белью жестко высказался о срыве боя Усик – Фьюри 17 февраля

"Мне жаль Тайсона Фьюри. Любой, кто думает, что Тайсон Фьюри сам себе нанес порез, – абсолютный психопат. Таким людям нужно сходить к ближайшему врачу или психиатру. Если кто-то думает, что Тайсон Фьюри порезался, он сумасшедший. Это профессиональный бокс. Когда ты начинаешь подготовку к бою, не знаешь, что тебя ждет. Готовиться к чемпионским боям невероятно тяжело. Это, наверное, самое дорогое рассечение в истории", – сказал Белью.

"Абсолютный психопат": Белью жестко высказался о срыве боя Усик – Фьюри 17 февраля
"Абсолютный психопат": Белью жестко высказался о срыве боя Усик – Фьюри 17 февраля

Поединок Усика и Фьюри был перенесен на 18 мая. Были названы главные причины, почему Тайсон не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

В команде Александра назвали боксера, который станет заменой Фьюри в случае отказа того выходить на ринг. В то же время в обновленном контракте на бой соперникам был выставлен многомиллионный штраф.

"Абсолютный психопат": Белью жестко высказался о срыве боя Усик – Фьюри 17 февраля

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

"Абсолютный психопат": Белью жестко высказался о срыве боя Усик – Фьюри 17 февраля

Президент Всемирного боксерского совета (WВС) Маурисил Сулейман выступил с идеей кардинально изменить работу судей на бое Усика и Фьюри. Кроме того, глава организации предложил использовать во время поединка систему видеоповторов. Также он ответил на вопрос, могут ли Тайсона лишить чемпионского пояса.

"Абсолютный психопат": Белью жестко высказался о срыве боя Усик – Фьюри 17 февраля
"Абсолютный психопат": Белью жестко высказался о срыве боя Усик – Фьюри 17 февраля

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, что британец вернулся к подготовке. В свою очередь, бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Усик побьет Фьюри.

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