'Абсолютный психопат': Белью жестко высказался о срыве боя Усик – Фьюри 17 февраля

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью призвал фанатов и экспертов не строить конспирологических теорий вокруг травмы Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), из-за которой он не смог выйти на бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО) 17 февраля. Британец вступился за своего соотечественника, отметив, что в профессиональном боксе подобные случаи не редкость.

Об этом Белью заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Бывший соперник Усика, который нокаутировал Тони в ноябре 2018 года, не испытывает ни малейших сомнений в том, что Фьюри получил серьезное рассечение во время одного из спаррингов, и потребовал прекратить дискуссии вокруг этого.

"Мне жаль Тайсона Фьюри. Любой, кто думает, что Тайсон Фьюри сам себе нанес порез, – абсолютный психопат. Таким людям нужно сходить к ближайшему врачу или психиатру. Если кто-то думает, что Тайсон Фьюри порезался, он сумасшедший. Это профессиональный бокс. Когда ты начинаешь подготовку к бою, не знаешь, что тебя ждет. Готовиться к чемпионским боям невероятно тяжело. Это, наверное, самое дорогое рассечение в истории", – сказал Белью.

Поединок Усика и Фьюри был перенесен на 18 мая. Были названы главные причины, почему Тайсон не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

В команде Александра назвали боксера, который станет заменой Фьюри в случае отказа того выходить на ринг. В то же время в обновленном контракте на бой соперникам был выставлен многомиллионный штраф.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Президент Всемирного боксерского совета (WВС) Маурисил Сулейман выступил с идеей кардинально изменить работу судей на бое Усика и Фьюри. Кроме того, глава организации предложил использовать во время поединка систему видеоповторов. Также он ответил на вопрос, могут ли Тайсона лишить чемпионского пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, что британец вернулся к подготовке. В свою очередь, бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Усик побьет Фьюри.

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