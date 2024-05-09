Второй полуфинал Евровидения 2024 года: текстовая онлайн трансляция. Хроника, фото, видео выступлений

В шведском городе Мальме, который уже в третий раз принимает песенный конкурс Евровидение, вскоре начнется второй полуфинал. В нем примут участие конкурсанты из 16 стран, чтобы побороться за хрустальный кубок в финале, который состоится 11 мая. Украина в этот раз не голосует, ведь alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa&Maria уже завоевали место в топ-10 первого полуфинала.

Шоу стартует в 22:00 и продлится до трех часов. Среди номеров участников, которые будут бороться за место в гранд-финале, появятся страны "Большой пятерки" – Италия, Испания и Франция. Они не будут соревноваться за место, а только вживую впервые покажут свои конкурсные заявки в прямом эфире.

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08:45 – Менее чем за сутки до второго полуфинала букмекеры обновили ставки и вывели Украину в тройку лидеров. Швейцарский представитель Nemo, который выступит 9 мая, имеет 18% шансов на победу.

00:00 – Стало известно, что во время интервал-актов выступят Käärijä, который был любимцем еврофанов в 2023 году, а также победители 1984 года от Швеции – группа Herreys.

Как отдать свой голос

Голосование в полуфинале начнется после исполнения последней песни и займет примерно 15-25 минут.

Зрители могут отдать свои голоса с помощью приложений для iOS, Android или Windows. В частности, через приложение могут голосовать из стран, не участвующих в конкурсе. Зрители из стран-участниц смогут голосовать по телефону и/или по SMS. Соответствующие номера будут объявлены во время трансляции.

Чтобы определиться с фаворитом уже сейчас, послушайте песни всех участников Евровидения-2024.

Где смотреть второй полуфинал Евровидения 2024

Онлайн-трансляция полуфинала Евровидения 2024 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Однако там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и всех диджитал-платформах "Суспільного":

Facebook-аккаунт Евровидение;

Суспільне Культура;

Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Евровидения Украина.

Посмотреть версию с переводом можно также в приложении Дія.

Кто выступит во втором полуфинале и в каком порядке

Ранее OBOZ.UA писал:

Представительниц Украины на Евровидении встретили аплодисментами, когда они впервые в прямом эфире показали поставленный режиссером Таней Муиньо номер. Во время выступления Jerry Heil получила травму. Весь мир в восторге от украинок, но некоторые пользователи все равно раскритиковали их.

Участник из Хорватии Бейби Лазанья, которому прогнозируют победу с большим отрывом, "порвал" зрителей и поднялся в рейтинге букмекеров еще выше.

Кстати, две делегации поддержали Украину в борьбе против российских оккупантов.

После шоу состоялась жеребьевка финалистов, где впервые внедрили "выбор продюсера".

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