Финал Евровидения 2024 года: текстовая онлайн трансляция. Хроника, фото, видео выступлений

В субботу, 11 мая, в 22:00 по Киеву состоится финал конкурса "Евровидение 2024", которого целый год ждали еврофаны во всем мире. Сейчас в Мальме, Швеция, продолжаются приготовления к шоу, где выступят 26 конкурсантов, включая украинок alyona alyona и Jerry Heil, одержавших грандиозную победу в первом полуфинале.

Наравне с другими участниками на сцене выступит "Большая пятерка" – Великобритания, Италия, Испания, Германия и Франция – а также Швеция. Теперь голосовать можно и за конкурсантов из этих стран. OBOZ.UA расскажет обо всех деталях приготовления и шоу в онлайн-хронике главных событий.

Где смотреть финал Евровидения 2024

Онлайн-трансляция финала Евровидения 2024 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Однако там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и всех диджитал-платформах "Суспільного":

Facebook-аккаунт Евровидение;

Суспільне Культура;

Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Евровидения Украина.

Посмотреть версию с переводом можно также в приложении Дія или на телеканале Суспільне Культура.

Правила голосования изменились

Голосование зрителей в финале начнется не после выступлений всех конкурсантов, а как только первый участник выйдет на сцену. Это позволит большему количеству зрителей, которые не могут посмотреть шоу полностью, быстрее отдать балл фавориту. Чтобы определиться с любимым артистом уже сейчас, послушайте песни всех участников Евровидения 2024 года.

Зрители могут отдать свои голоса с помощью приложений для iOS, Android или Windows. В частности, через приложение могут голосовать из стран, не участвующих в конкурсе. Фанаты из стран-участниц смогут голосовать по телефону и/или по SMS. Соответствующие номера будут объявлены во время трансляции.

Кто выступит в финале и под каким номером

Вокруг порядкового номера украинцев возник скандал. Продюсеры определили, что Украина будет выступать под номером 2, что считается едва ли не самым плохим вариантом из всех. Это шокировало постановщицу номера Таню Муиньо и фанатов конкурса.

Ставки букмекеров перед финалом

В преддверии финала Евровидения букмекеры резко изменили ставки. Украине прогнозируют только 6 место, в то время как неизменным фаворитом остается Хорватия.

Ранее OBOZ.UA писал, как еврофаны за границей и в Украине отреагировали на выступление alyona alyona и Jerry Heil.

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