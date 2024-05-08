Состоялась жеребьевка финалистов Евровидения 2024: когда выступит Украина и что такое выбор продюсера

После первого полуфинала Евровидения 2024 десять финалистов приняли участие в жеребьевке своих мест в финале конкурса 11 мая. Участники определяли, кто выступит в первой и второй половинах шоу, а также впервые был введен "выбор продюсера".

Именно такую позицию вытянули украинки alyona alyona и Jerry Heil. OBOZ.UA расскажет, что означает нововведение и какие места получили другие участники.

Пока порядок выступлений выглядит так:

В первой половине финала (первые 13 выступлений) еврофаны точно увидят Литву, Ирландию и Люксембург .

. Во второй половине (с 13 по 26 выступление) – Кипр, Словению и Финляндию .

. Украина, Сербия, Хорватия и Португалия могут выступить как в первой, так и во второй части шоу, ведь вытащили "выбор продюсера".

Эта позиция означает, что после проведения второго полуфинала 9 мая и жеребьевки остальных финалистов, включая страны "Большой пятерки" и государство-хозяина конкурса 2024 года – Швецию – продюсеры Евровидения начнут самостоятельно определять порядковые номера участников, которые вытянули соответствующий свиток.

Их выступления расставят в таком порядке, чтобы финал получился равномерно насыщенным энергичными выступлениями, которые будут периодически прерываться на лирические баллады.

Как объяснил оргкомитет Евровидения, из-за старой системы жеребьевки финалы были несбалансированы. К примеру, в одной половине шоу могли выступать все фавориты зрителей или несколько выступлений подряд звучали спокойные треки, а затем значительная часть конкурса была настолько динамичной, что утомляла фанатов.

Кроме того, внедрение "выбора продюсера" обусловлено сложностью некоторых декораций. Чтобы правильно организовать логистику, участникам нудно выступать в определенной последовательности.

Напомним, OBOZ.UA вел прямую трансляцию, где описывал интереснейшие события, выступления и скандалы первого полуфинала.

Как известно:

Люксембург после 30-летней паузы феерически вернулся на Евровидение и "влетел" в топ-10.

Украинских участниц в зале встретили аплодисментами, а они впервые во всей красе показали поставленный Таней Муиньо номер. Во время выступления Jerry Heil получила травму.

Фаворит букмекеров Бейби Лазанья, которому прогнозируют победу с большим отрывом, зажег свену своим динамичным выступлением.

Некоторые участники полуфинала перед всем миром поддержали Украину в борьбе против российских оккупантов.

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