Швейцария победила на Евровидении 2024: что известно о Nemo и их песне. Фото и видео

В песенном конкурсе Евровидения 2024 года победили Nemo. Участники из Швейцарии набрали максимальное количество баллов от жюри и телезрителей – 591. Во время номера на бис Nemo случайно разбили хрустальный кубок.

Трек "The Code" принес артисту долгожданную победу, поэтому в следующем году именно швейцарцы проведут масштабный конкурс. Об этом OBOZ.UA стало известно в прямом эфире.

Победитель конкурса обошел своих главных конкурентов – Украину и Хорватию.

Топ-5 лучших выступлений Евровидения 2024 выглядят так:

Швецария

Хорватия

Украина

Франция

Израиль

Премьера конкурсного трека Nemo состоялась в марте, а месяц спустя они даже на время возглавили рейтинг букмекеров, сдвинув именно конкурента-хорвата. В свои 18 лет певец записали платиновый сингл и два мини-альбома. Больше о победителе – читайте здесь.

В своих композициях Nemo затрагивают близкие темы гендерной идентичности, психического здоровья и поиска своего места в этом мире. Хит "The Code" также посвящен этому.

Напомним, шоу этого года не обошлось без скандалов. Сначала конкурсанты начали ссориться с израильским вещателем и Эден Голан, а позже выяснилось, что участник из Нидерландов не выступит из-за дисквалификации.

Перед финалом звезды из разных стран, которые должны были объявлять результаты голосования своих жюри, отказались это делать. Ультиматум выдвинула также прошлогодняя победительница Лорин.

Чтобы проголосовать за украинцев за границей, нужно было иметь карточку иностранного оператора.

Ранее OBOZ.UA писал, о чем песня одной из самых скандальных участниц этого года – Эден Голан из Израиля.

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