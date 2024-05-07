Первый полуфинал Евровидения 2024 года: текстовая онлайн трансляция. Хроника, фото, видео выступлений

В Мальме, Швеция, продолжаются приготовления к первому полуфиналу Евровидения 2024, где выступят 15 стран-конкуренток, включая украинок alyona alyona и Jerry Heil. Грандиозное шоу начнется в 22:00 по Киеву, а проголосовать из Украины можно будет за любого участника, кроме представителя своей страны.

Однако украинцы, которые находятся за границей и пользуются услугами иностранного оператора, смогут отдать свой голос за дуэт с песней Teresa & Maria, который выступит под номером 5.

OBOZ.UA ведет хронологию событий и расскажет все, что нужно знать перед и во время шоу.

08:00 – В день первого полуфинала Евровидения букмекеры снизили шансы Украины на победу в конкурсе. Так, по состояние на утро 7 мая alyona alyona и Jerry Heil вылетели из тройки потенциальных победителей.

00:30 – Открылись линии голосования для зрителей из стран, не участвующих в конкурсе. Возможность для голосования "остального мира" появилась всего год назад. Так организаторы дают возможность любителям музыки из Америки, Канады, стран Азии, Востока и других также приложить руку к выбору победителя.

Накануне прошла генеральная репетиция полуфинала, где alyona alyona упала и травмировалась на сцене. К счастью, звезда смогла подняться и закончить выступление, а на шоу 7 мая ее падение не отразится.

Как отдать свой голос: пошаговая инструкция

Проголосовать можно несколькими способами:

через официальное приложение Eurovision Song Contest для Android или iOS;

с помощью SMS на номер 7576 с порядковым номером выбранного конкурсанта.

Чтобы определиться с фаворитом уже сейчас, выслушайте песни всех участников Евровидения 2024.

В этом году правила голосования зрителей претерпели существенные изменения. Еврофаны смогут отдать балл за участника на протяжении почти всего шоу, ведь линии будут открыты с начала выступления первого конкурсанта.

Где смотреть первый полуфинал Евровидения 2024

Онлайн-трансляция полуфинала Евровидения 2024 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Однако там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и всех диджитал-платформах "Суспільного":

Официальный Facebook-аккаунт Евровидения;

Сайт Суспільне Культура;

Сайт Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Евровидения Украина.

Посмотреть версию с переводом можно также в приложении "Дія". Следить за событиями онлайн можно будет и на сайте OBOZ.UA.

Кто выступит в первом полуфинале

Кроме Великобритании, Германии и Швеции, которые автоматически проходят в финал, на сцене 7 мая выступят следующие страны:

Как писал OBOZ.UA, два дня назад состоялось открытие конкурса в Мальме, где все участники прошлись "Бирюзовой дорожкой". Не приняла участия в этом процессе только делегация из Израиля в честь годовщины Холокоста.

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