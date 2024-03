Евровидение 2024: опубликованы все песни участников

В сети опубликовали все песни представителей 37 стран, которые будут участвовать в Евровидении 2024 уже в мае этого года в шведском городе Мальме. Треки можно прослушать в официальных плейлистах на стриминговых платформах и просмотреть клипы и выступления на YouTube. Участникам 31-й страны придется посоревноваться за право попасть в финал, а уже 11 мая в гранд-финале к двадцатке избранных присоединится "Большая пятерка" и хозяин шоу – Швеция.

Представители Украины alyona alyona & Jerry Heil с конкурсной песней Teresa & Maria будут выступать в первом полуфинале 7 мая вместе с 17 другими участниками. Вторая часть шоу должна пройти 9 мая 2024 года. "Суспільний мовник", транслирующий Евровидение в Украине, собрал все песни участников.

Австралия

Electric Fields – One Milkali (One Blood)

Азербайджан

FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – Özünlə Apar

Великобритания

Olly Alexander – Dizzy

Кипр

Silia Kapsis – Liar

Литва

Silvester Belt – Luktelk

Люксембург

TALI – Fighter

Молдова

Natalia Barbu – In The Middle

Германия

ISAAK – Always On The Run

Польша

LUNA – The Tower

Португалия

iolanda – Grito

Сербия

TEYA DORA – RAMONDA

Словения

Raiven – Veronika

Украина

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Финляндия

Windows95man – No Rules!

Хорватия

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Швеция

Marcus & Martinus – Unforgettable

Ирландия

Bambie Thug – Doomsday Blue

Исландия

Hera Björk – Scared of Heights

Австрия

Kaleen – We Will Rave

Албания

BESA – TITAN

Бельгия

Mustii – Before the Party's Over

Армения

LADANIVA – Jako

Греция

Marina Satti – ZARI

Грузия

Nutsa Buzaladze – Firefighter

Дания

SABA – SAND

Эстония

5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Латвия

Dons – Hollow

Мальта

Sarah Bonnici – Loop

Норвегия

Gåte – Ulveham

Нидерланды

Joost Klein – Europapa

Сан-Марино

MEGARA – 11:11

Франция

Slimane – Mon Amour

Чехия

Aiko – Pedestal

Швейцария

Nemo – The Code

Израиль

Eden Golan – Hurricane

Испания

Nebulossa – ZORRA

Италия

Angelina Mango – La noia

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этом году Евровидение ожидает существенные изменения. Представители стран "Большой пятерки" выступят уже в полуфиналах с живыми выступлениями, а голосование начнется с началом самого шоу.

