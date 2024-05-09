Почему украинцы не смогут голосовать во втором полуфинале Евровидения 2024

На Мальме Арене в Швеции продолжается подготовка ко второму полуфиналу Евровидения 2024 года. Совсем скоро мы узнаем имена еще десяти конкурсантов, которые присоединятся к победителям первого этапа и странам "Большой пятерки" в гранд-финале 11 мая.

Однако Украина сегодня не сможет отдать свой голос за фаворита, ведь наши представительницы не выйдут на сцену. По правилам Евровидения 2024, зрители могут голосовать во время трансляции только в том случае, когда ваша страна напрямую участвует в полуфинале.

Если же вы находитесь за пределами Украины, следует удостовериться, что представитель страны вашего пребывания выйдет на сцену Мальме Арены именно сегодня. Однако важное уточнение – вы не можете проголосовать за своего представителя, только за иностранных фаворитов.

Зрители могут отдать свои голоса через официальное приложение Евровидения (или следуя инструкциям на экране) в прямом эфире. Оно доступно для устройств на основе iOS, Android или Windows. Если вы проголосуете через приложение, получите специальное видеосообщение от любимых исполнителей. Кроме того те, кто смотрят в странах-участницах могут голосовать по телефону и/или через SMS. Пошаговую инструкцию – смотрите здесь.

Из-за смены правил голосование будет продолжаться в течение всего эфира – линии будут открыты после выступления первого участника. Нововведения касаются как полуфиналов конкурса, так и гранд-финала.

OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения 2024. Актуальные новости и выступления артистов – можно увидеть по ссылке.

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