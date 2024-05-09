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Почему украинцы не смогут голосовать во втором полуфинале Евровидения 2024

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
1,0 т.
Почему украинцы не смогут голосовать во втором полуфинале Евровидения 2024

На Мальме Арене в Швеции продолжается подготовка ко второму полуфиналу Евровидения 2024 года. Совсем скоро мы узнаем имена еще десяти конкурсантов, которые присоединятся к победителям первого этапа и странам "Большой пятерки" в гранд-финале 11 мая.

Однако Украина сегодня не сможет отдать свой голос за фаворита, ведь наши представительницы не выйдут на сцену. По правилам Евровидения 2024, зрители могут голосовать во время трансляции только в том случае, когда ваша страна напрямую участвует в полуфинале.

Почему украинцы не смогут голосовать во втором полуфинале Евровидения 2024

Если же вы находитесь за пределами Украины, следует удостовериться, что представитель страны вашего пребывания выйдет на сцену Мальме Арены именно сегодня. Однако важное уточнение – вы не можете проголосовать за своего представителя, только за иностранных фаворитов.

Почему украинцы не смогут голосовать во втором полуфинале Евровидения 2024

Зрители могут отдать свои голоса через официальное приложение Евровидения (или следуя инструкциям на экране) в прямом эфире. Оно доступно для устройств на основе iOS, Android или Windows. Если вы проголосуете через приложение, получите специальное видеосообщение от любимых исполнителей. Кроме того те, кто смотрят в странах-участницах могут голосовать по телефону и/или через SMS. Пошаговую инструкцию – смотрите здесь.

Почему украинцы не смогут голосовать во втором полуфинале Евровидения 2024

Из-за смены правил голосование будет продолжаться в течение всего эфира – линии будут открыты после выступления первого участника. Нововведения касаются как полуфиналов конкурса, так и гранд-финала.

Почему украинцы не смогут голосовать во втором полуфинале Евровидения 2024

OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения 2024. Актуальные новости и выступления артистов – можно увидеть по ссылке.

Почему украинцы не смогут голосовать во втором полуфинале Евровидения 2024

Ранее OBOZ.UA рассказывал о прогнозах букмекеров на второй полуфинал Евровидения 2024: кто вероятнее всего попадет в топ-10. Детальнее – в нашем материале.

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