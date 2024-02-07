'MARUV на максималках': кто такая AIKO, которая представит Чехию на Евровидении-2024 и почему ее сравнивают с предательницей Украины

Певица AIKO, рожденная в Москве, поедет представлять Чехию на Евровидении-2024 в шведском городе Мальмё. Артистка исполнит песню Pedestal, с которой выиграла Национальный отбор в своей стране. И хотя зрителям в мире она понравилась больше других конкурсантов, украинцам исполнительница напомнила предательницу Украины MARUV.

Выступление AIKO украинская публика встретила с насмешками, ведь вокал певицы из Чехии показался им гораздо слабее, чем тот, к которому привыкли в Украине. Соответствующие комментарии появились в сети, а OBOZ.UA решил рассказать о перформансе подробнее.

Настоящее имя победительницы Нацотбора – Алена Ширманова-Костебелова. 24-летняя артистка уже не первый год работает в шоу-бизнесе и даже успела стать первой чешской артисткой, чьи фото демонстрировали на билбордах Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Она имеет довольно узнаваемый стиль: короткую прическу с синими прядями, укороченную челку и провокационную одежду. Впрочем, на Нацотборе зрителей ожидал довольно простой костюм, состоявший из черного комбинезона с вырезами.

Невозможно отрицать, что артистка выглядела сексуально, однако ее выступление напомнило украинцам пресловутую MARUV, которая в 2019 году пыталась победить на Нацотборе, но отказалась от участия из-за скандала вокруг ее политической позиции.

Звезда также известна своими откровенными костюмами, обычно состоявшими из облегающих леггинсов, корсетов, кожаной одежды и т.д. Кроме этого, определенное сходство прослеживается и в выступлениях певиц, которые соблазнительно двигались на сцене.

"Посмотрите финал Евровидения в Чехии и успокойтесь. Кто победил – лучше не гуглите. Оно вам не нужно", "Чешская Марув на максималках", "Андрей Мацевко – талантище, по сравнению с этими поющими трусами", "Live-выступление ужасное. Буквально ужасное", – написали в Facebook.

Напомним, от Украины на Евровидение-2024 поедет дуэт Jerry Heil и alyona alyona. Среди жюри едва не разгорелась ссора во время Нацотбора из-за песни Teresa & Maria. Судьи переживают, лояльно ли воспримут другие страны религиозную тематику трека. О чем их песня – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что на песенный конкурс в Мальмё от Ирландии поедет небинарное лицо Bambie Thug, которое не идентифицирует себя ни мужчиной, ни женщиной. Конкурсный трек представляет собой ансамбль из разных жанров.

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