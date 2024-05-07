Как выступил фаворит букмекеров Baby Lasagna из Хорватии в первом полуфинале Евровидения 2024: ставки еще больше взлетели. Видео

В первом полуфинале Евровидения 2024 года выступил представитель Хорватии Baby Lasagna (Бейби Лазанья), который остается бесспорным лидером букмекеров. Более того, после выступления музыканта на сцене в Мальме, Швеция, ставки аналитиков на его победу выросли, поднявшись с 35% до 37% (на момент написания новости).

Эпатажный музыкант разорвал зрителей своим неординарным хитом Rim Tim Tagi Dim. OBOZ.UA об этом стало известно при просмотре прямого эфира.

На протяжении всего выступления Хорватии в зале не стихали овации и крики фанатов. Baby Lasagna покорил зрителей не только вирусным треком, но и экспрессивными движениями и зажигательными танцами.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику и видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2024

Напомним, что песня хорвата повествует историю юноши из глубинки, который отправляется в дальний путь, стремясь обрести счастливую жизнь за пределами родного села. Радость ожидания новой жизни переплетается с тревогой, ведь юноша не знает, что ждет его впереди. Сам певец черпает вдохновение из собственного опыта неопределенности. В песне упоминается "rim tim tagi dim" – вымышленный народный танец из родного села юноши.

"Миссия Baby Lasagna – развлекать вас, привлекая внимание к социальным и духовным вызовам, стоящим перед отдельными людьми и обществом. Его песня может показаться веселой и шутливой, но на самом деле она вдохновлена массовой эмиграцией молодежи из Хорватии. В свое время артист тоже это пережил, ища лучшей жизни в Германии", – сообщается на сайте Евровидения.

Тем временем под выступлением конкурсанта уже собралось немало восхитительных отзывов. В частности, интернет-пользователи пишут: "Как мило с его стороны, что он принял Евровидение на своем концерте", "Толпа подпевает, постановка, энергетика... Вперед Хорватия", "Это точно победа", "Так мило со стороны Baby Lasagna пригласить 17 стран на свой концерт", "Победитель Евровидения 2024".

Еще с утра 7 мая на победу Хорватии букмекеры ставили 29%, перед началом полуфинала этот показатель вырос до 35%, а после выступления Baby Lasagna – до 37%.

Отметим, что OBOZ.UA ведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Читайте ее по ссылке.

Ознакомиться с конкурсными песнями всех участников нынешнего Евровидения можно в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, как в первом полуфинале выступила Украина. Jerry Heil и alyona alyona поразили не только сильным вокалом, но и мощным номером, который для них поставила двукратная номинантка "Грэмми" Таню Муиньо.

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