Jerry Heil получила травму во время выступления на сцене Евровидения 2024 года: накануне упала alyona alyona. Фото и видео

Одна из представительниц Украины на песенном конкурсе Евровидение 2024 Jerry Heil во время своего выступления в первом полуфинале, состоявшемся 7 мая, в дуэте с репершой alyona alyona с песней Teresa & Maria забила колено. Никакой раны на теле певицы не было, однако она пожаловалась, что может иметь синяк.

OBOZ.UA вела текстовую онлайн трансляцию первого полуфинала, где выступил украинский дуэт. Jerry Hail отметила, что свой номер "пришлось немного пострадать". Травмировалась она, вероятно, когда падала на колени после первого припева. Девушка также показала незначительные синяки, которые получила на сцене, но участницы в совершенстве завершили свою постановку.

Звезда попыталась держаться кучки и не "раскисать" из-за травмы, хотя на ее лице было заметно разочарование. "Мы живы! И очень благодарны вам!", – подписали видео в InstaStories певицы.

Ей забинтовали ногу, а на нескольких кадрах заметно, как Jerry Heil растирает пострадавшую часть колена.

Как выступили alyona alyona и Jerry Heil

Зрителей в зале и у экранов поразили не только песня и сильный вокал украинок, но мощная постановка. Номер украинского дуэта начался эффектным выходом Jerry Heil из разошедшихся скал. Затем к ней присоединилась и alyona alyona. Первая же предстала перед зрителями огромной голограммой. А в финале номера певицы лежали на сцене как будто в окружении других женщин.

Для выступления украинок была использована скала, а их образы содержали элементы доспехов: кольчуга, меч и цвета образов. "Какой символизм вы для себя нашли в том, что у нас такие княжеские украшения, кольчуга тех времен, смотрите, какой рукав у Яны заныканый, плечо металлическое такое. Доспехи [ред. – доспех]. Меч [в волосах] все увидели?" – говорила ранее alyona alyona в бэкстейдже репетиции.

За день до первого полуфинала alyona alyona также травмировалась (сломала ноготь и поцарапала колено), но во время проведения репетиции. Реперша упала на сцене, однако не растерялась, успела подняться и начать свою партию без задержек, а после выступления заявила, что так поступила бы каждая украинская женщина. Еврофаны даже увидели в инциденте символизм, ведь именно это олицетворяет номер участниц из Украины – борьбу с трудностями.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в первом полуфинале выступили две страны из "Большой пятерки" и страна-хозяин – Швеция.

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