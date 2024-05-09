Шансы Украины выросли: как изменились ставки букмекеров Евровидения 2024 перед вторым полуфиналом. Таблица

Менее чем за сутки до второго полуфинала Евровидения 2024 букмекеры снова обновили свои ставки и вывели Украину на третье место в рейтинге. Сейчас шансы Jerry Heil и alyona alyona победить в конкурсе составляют 9%.

Украинки вернулись в тройку лидеров после того, как 7 мая вылетели из нее, уступив Италии. Сейчас итальянка Angelina Mango с песней "La noia" занимает пятую позицию. За актуальной таблицей можно следить на сайте Eurovision World.

Абсолютным фаворитом букмекеров и еврофанов остается Хорватия. Baby Lasagna с хитом "Rim Tim Tagi Dim" имеет 40% шансов на победу. Этот показатель вырос вдвое с начала мая.

На втором месте без изменений разместилась Швейцария и ее представитель Nemo. Певец еще не выступил во втором полуфинале, однако ему прогнозируют победу с 18% вероятностью.

И, наконец, закрывает тройку лидеров Украина с показателем 9%. Примечательно, что шансы украинских певиц выросли только перед вторым полуфиналом, а не после удачного выступления в первом. К слову, номер звезд был под угрозой срыва из-за того, что в зале кто-то зажег дымовые шашки.

Вырвалась в лидеры также Ирландия, уже успевшая показать жуткий и "демонический" номер во время первого полуфинала. Эксцентричным Bambie Thug удалось устроить обсуждаемый перформанс и бросить вызов обычному представлению о Евровидении.

OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн трансляцию второго полуфинала Евровидения 2024. С хроникой первого полуфинала можно ознакомиться по ссылке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о чем песня "Rim Tim Tagi Dim" Baby Lasagna, которому прогнозируют безоговорочную победу на Евровидении 2024. Подробнее – в нашем материале.

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