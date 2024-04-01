Трек Europapa стал рекордсменом: что известно о представителе Нидерландов на Евровидении 2024 и почему у него есть все шансы на победу

У Нидерландов есть все шансы выиграть на Евровидении 2024, что уже в мае состоится в Мальме, Швеция. Представлять страну на международной песенной арене выпала честь 26-летнему рэперу Joost Klein (Йост Кляйн). Исполнитель разорвал сеть своим зажигательным треком Europapa, который уже стал рекордсменом конкурса этого года.

Дело в том, что на официальном YouTube-канале Евровидения, где уже опубликовали видео всех участников этого года, песня Europapa собрала самое большое количество просмотров. По состоянию на сегодняшний день (на момент написания новости), эта цифра достигла более 16 миллионов. Для сравнения, трек от Украины собрал 4 млн, а фаворит букмекеров – Хорватия – 3,4 млн.

Такой стремительный рост популярности среди зрителей – настоящий феномен, который может гарантировать Нидерландам шанс на хрустальный микрофон. Пока песни других стран не могут собрать и пять миллионов просмотров, Joost Klein завоевывает все большую фанбазу.

Это отразилось и на букмекерском рейтинге. Сразу после Нацотбора в Нидерландах букмекеры не делали высоких ставок на Joost Klein, размещая его на 21 строчке. Впрочем, увидев такую безумную популярность среди еврофанов, аналитики подняли исполнителя с 21 места на пятое.

Что же известно об эксцентричном нидерландском певце и его не менее эксцентричном треке?

По словам Joost Klein, участие в Евровидении – его давняя мечта. В одном из интервью он утверждал: "Это мечта, что осуществляется. Я смотрел Евровидение вместе с родителями, прикипев к экрану, год за годом. Для меня большая честь представлять Нидерланды, и я готов сделать все возможное, чтобы достичь наилучшего результата".

Europapa – это песня об объединении европейцев и европейских стран. Она написана в соавторстве с рэпером Donnie на нидерландском языке.

Глава нидерландского отборочного комитета считает композицию настоящим хитом, который должен понравиться европейской публике. В частности, он говорил: "В песне вы услышите знакомое сочетание вечеринки и ностальгии. Мы считаем, что благодаря огромному творческому потенциалу Joost сможет устроить великолепное шоу в совершенно оригинальной манере, и Нидерланды и Европу ждет приятный сюрприз. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним".

Еврофаны нашли еще один знак, указывающий на то, что в этом году на Евровидении победят именно Нидерланды. Пользователи обратили внимание, что в 1974-м Великобритания принимала шоу в городе Брайтон, хотя победителем 1973-го стал Люксембург. Аналогию можно провести с прошедшим в Ливерпуле Евровидением, хотя победителями 2022-го были украинцы Kalush Orchestra.

Как и 50 лет назад, в Великобритании одержала победу Швеция. Тогда это была культовая группа АББА с песней Waterloo, а сейчас Лорин с конкурсным треком Tattoo. Кстати, пользователи даже обратили внимание, что обе композиции заканчиваются на "оо". В далеком 1974-м первое место забрали именно Нидерланды, так что еврофаны уверены: финал истории тоже повторится.

Впрочем, личность Joost Klein вызывает множество вопросов и даже провоцирует дискуссии. Выяснилось, что нидерландский музыкант после полномасштабного вторжения сотрудничал с российскими коллегами. В марте 2022 года он выпустил совместный трек с российским рэпером CMH (Руслан Тушенков) под названием Jackass. Более того, в сингле Joost поет о своей любви к стране-агрессорке и ее женщинам.

В частности, там можно встретить следующие строки: "Привет, меня зовут Йост Кляйн / Я люблю Россию, парень... / Я люблю русскую малышку / Я считаю, что без негативного русского движения / Я хочу русскую женщину".

И это еще не конец. В феврале 2023 года вышла еще одна песня Joost Klein в тандеме с группой Russian Village Boys.

Неизвестно, насколько сознательна или несознательна позиция артиста. Но после фактов о его любви к России, которую певец транслирует в музыке, все больше украинцев выражают надежду на то, что Joost Klein не одержит победу в этом году.

Напомним, Евровидение 2024 состоится в Мальме, Швеция. По традиции песенный конкурс разделят на 2 полуфинала и финал. Украина выступит в первом полуфинале под пятым порядковым номером.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Мадриде, Испания состоялось первое пре-пати Евровидения 2024, где участники почти всех стран впервые знакомились между собой и делились впечатлениями от песен друг друга. Украинок alyona alyona & Jerry Heil встречали аплодисментами и комплиментами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!