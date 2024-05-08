Украина в финале Евровидения 2024 года! Как выступили alyona alyona и Jerry Heil

Представительницы Украины на песенном конкурсе Евровидение 2024 года alyona alyona и Jerry Heil завоевали для нашей страны место в гранд-финале, который состоится в субботу, 11 мая. Певицы выступали в первом полуфинале под номером 5.

По правилам конкурса участники попадают в финал только по результатам голосования. OBOZ.UA вел текстовую онлайн трансляцию первого полуфинала Евровидения 2024 года.

Всего в субботу 11 мая за хрустальный микрофон сразится 26 стран, 16 из которых уже известно. Номер представительниц Украины поставила Таню Муиньо – одна из самых известных режиссеров мира.

Как выступили alyona alyona и Jerry Heil

Зрителей в зале и у экранов поразили не только песня и сильный вокал украинок, но мощная постановка. Номер украинского дуэта начался эффектным выходом Jerry Heil из разошедшихся скал. Затем к ней присоединилась и alyona alyona. Первая же предстала перед зрителями огромной голограммой. А в финале номера певицы лежали на сцене словно в окружении других женщин.

Для выступления украинок была использована скала, а их образы содержали элементы доспехов: кольчуга, меч и цвета образов. "Какой символизм вы для себя нашли в том, что у нас такие княжеские украшения, кольчуга тех времен, смотрите, какой рукав у Яны заныканый, плечо металлическое такое. Доспехи. Меч [в волосах] все увидели?" – говорила давнее alyona alyona в бэкстейдже репетиции.

Ранее они объясняли в интервью Billboard, что песня и выступление, прежде всего, изображают войну и борьбу с врагом. Вероятно, именно поэтому на кадрах второй репетиции можно заметить фосфорные бомбы на якобы падающих на украинцев экранах, которых, в свою очередь, изобразила Jerry Heil, выбираясь на гору.

Ознакомиться с конкурсными песнями (с уже исполнившими, и с теми, которые будут ждать своего представления во втором полуфинале) всех участников нынешнего Евровидения можно в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети предусмотрели, кто станет новым победителем Евровидения, проанализировав исторические совпадения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!