Когда включать Евровидение 2025: точное время выступления Украины в финале

Ежегодно песенный конкурс Евровидение приковывает к экранам зрителей минимум на три часа. Со всеми интервал-актами, голосованием, шутками ведущих и представлениями участников шоу может затянуться до глубокой ночи, так что не каждый еврофан имеет возможность просмотреть его от начала и до конца.

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Впрочем, для тех украинцев, которые хотят вживую увидеть своих представителей, OBOZ.UA определил приблизительное время выступления группы Ziferblat. Также мы будем вести онлайн-хронику самых главных событий в прямом эфире.

Когда начинается финал Евровидения 2025

Как и два предыдущих полуфинала, шоу стартует ровно в 22:00 по Киеву. Зрители также могут присоединиться к предшоу неизменного ведущего Евровидения Тимура Мирошниченко, которое начнется в 21:00. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала Евровидения-2025.

Под каким номером выступает Ziferblat

Сразу после первого полуфинала, когда стало известно, что Украина пополнила список финалистов, было определено, что Ziferblat выступит в первой половине концерта 17 мая. После второго полуфинала украинцы получили конкретный номер – 7. К слову, в нумерологии он считается счастливым.

В предыдущие годы участники под этим номером выступали примерно на 38-45 минутах гранд-финала. Время может меняться, поскольку представление жюри, участников и интервал-акты каждая страна готовит на свой лад, однако разница остается незначительной.

Итак, чтобы посмотреть выступление Ziferblat, шоу следует включить примерно через 35 минут после начала – в 22:35. Именно в это время ожидается выступление финалистов под номером 7.

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