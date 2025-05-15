Второй полуфинал Евровидения 2025: онлайн-трансляция, кто выступает и голосует ли Украина

В четверг, 15 мая, в швейцарском городе Базель пройдет второй полуфинал 69-го песенного конкурса Евровидение 2025. На сцену выйдут еще 16 стран-участниц, которые поборются за последние десять мест в гранд-финале. Хотя Украина уже получила место в финале благодаря выступлению группы Ziferblat в первом полуфинале, украинские зрители (но не все желающие) также смогут принять участие в голосовании второго шоу.

Видео дня

Грандиозное музыкальное шоу начнется в 22:00 по киевскому времени. На сцене выступят представители Германии, Израиля, Ирландии, Грузии, Греции, Литвы, Дании и других стран. OBOZ.UA следит за событиями в прямом эфире.

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13.05 На Евровидении 2025 изменен формат объявления финалистов. Теперь вместо случайного перечня стран на экране будут показывать трех претендентов, из которых после паузы будут объявлять одного финалиста. Каждый участник может попасть в тройку не более трех раз. Девять финалистов назовут в новом формате, а десятого – в привычном стиле. Изменения должны усилить интригу и сосредоточить внимание на исполнителях. Нововведение впервые применили 13 мая во время первого полуфинала.

11.05 За два дня до первого полуфинала состоялось традиционное открытие недели Евровидения. В этом году оно прошло в центре Базеля. Церемония стартовала в 14:45 по киевскому времени у здания Базельской ратуши. Перед еврофанами выступил президент правительства Конрадин Крамер, который вместе с представителями швейцарского вещателя SRG SSR и организаторами конкурса официально поздравил делегации 37 стран-участниц. Всех присутствующих также поздравил талисман нынешнего Евровидения – яркий персонаж, по имени Lumo.

Где смотреть второй полуфинал Евровидения 2025

Онлайн-трансляция полуфинала Евровидения 2025 доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Однако там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко доступен на телеканале и диджитал-платформах "Суспільного":

Телеканал и сайт Суспільне Культура .

. YouTube-канал Eurovision Song Contest (на английском языке).

(на английском языке). Радио Проминь – для тех, кто слушает в дороге.

Трансляции начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Посмотреть версию с переводом можно также в приложении Дія. Следить за событиями онлайн можно будет и на сайте OBOZ.UA.

Порядок выступлений во втором полуфинале

В этом полуфинале будут соревноваться 16 стран. Кроме того, во время шоу выступят представители Германии, Франции и Великобритании (часть "большой пятерки"), а голосовать будут также зрители из стран, объединенных в блок под названием "Другой мир".

Австралия: Go-Jo – Milkshake Man Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli Ирландия: Емм – Laika Party Латвия: Tautumeitas – Bur man laimi Армения: Parg – SURVIVOR Австрия: JJ – Wasted Love Греция: Клавдия – Asteromata Литва: Katarsis – Tavo akys Мальта: Мириана Конте – SERVING Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom Дания: Ciccaa – Hallucination Чехия: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise Сербия: Принц – Mila Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME.

В 2025 году в конкурсе участвует 37 стран. В гранд-финал войдут:

10 лучших стран из первого полуфинала.

10 – из второго полуфинала.

6 автоматических финалистов: "большая пятерка" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) + страна-хозяйка – Швейцария.

Могут ли украинцы голосовать за фаворита

Согласно правилам Евровидения, зрители могут голосовать только в том полуфинале, где выступает представитель их страны. Украина выступала в первом полуфинале, который состоялся 13 мая, поэтому голосование 15 мая для зрителей, которые находятся непосредственно в Украине и пользуются украинским оператором мобильной связи, будет недоступным. Однако все еще есть шанс отдать свой голос за фаворита в гранд-финале.

Стоит отметить, что украинцы, которые находятся за рубежом – в частности в странах, отдающих свой голос во втором полуфинале, – могут присоединиться к голосованию. Среди них также государства "большой пятерки" + страна-хозяйка (Испания, Германия, Франция, Великобритания, Италия + Швейцария). Обязательное условие: иметь или мобильного оператора, или банковскую карточку той страны, которая выступает во втором полуфинале.

Для стран, которые не участвуют в конкурсе

Зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе, также могут голосовать. Для них эта возможность открывается онлайн примерно в полночь 15 мая и продлится до начала прямой трансляции. Кроме того, после выступления последнего конкурсанта голосование откроется еще раз и будет активным около 15 минут.

Как проголосовать за рубежом

Официальное приложение "Евровидения" . В ответ на голосование пользователи получают видеообращение от артистов.

. В ответ на голосование пользователи получают видеообращение от артистов. Телефон или SMS – номера для голосования будут транслироваться во время эфира каждым национальным вещателем.

– номера для голосования будут транслироваться во время эфира каждым национальным вещателем. Онлайн на сайте Евровидения – платформа будет работать в течение всей недели прямых эфиров.

Каждый зритель может отдать до 20 голосов – все за одну страну или распределить между разными исполнителями. Однако нельзя голосовать за представителя той страны, в которой вы находитесь на момент голосования.

После завершения голосования ведущие объявят 10 стран, которые наберут наибольшее количество баллов и пройдут в гранд-финал, который состоится 17 мая. Именно эти результаты определят финальную карту участников шоу.

Ранее OBOZ.UA писал, что Европейский вещательный союз (EBU) объявил новые правила использования флагов на песенном конкурсе Евровидение 2025. Главное нововведение – ограничение на использование "лишних" флагов на сцене и во время официальных мероприятий. В то же время в зрительном зале теперь действуют значительно более мягкие требования.

Отныне на сцене, во время церемонии открытия, подсчета баллов и на всех официальных мероприятиях можно использовать только официальный флаг страны, которую представляет делегация. Флаг должен быть предоставлен швейцарской телекомпанией SRG SSR. Интересно, что соответствующее правило легализует использование флага России и Палестины в зале.

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