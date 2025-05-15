Представительницу Греции на Евровидении 2025 разоблачили в плагиате украинского номера: она 'вдохновилась' победным выступлением Джамалы. Фотосравнение

В четверг, 15 мая, в Базеле (Швейцария) проходит второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025, в течение которого представители из разных стран пытаются как можно сильнее поразить зрителей, чтобы продолжить участие в соревновании. Однако во время этого этапа шоу не обошлось без инцидентов, ведь артистку из Греции Klavdia украинцы уличили в плагиате.

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Исполнительница вышла на сцену с треком Asteromata, для которого были созданы декорации, которые максимально сильно напоминают элементы номеров Джамалы и Jerry Heil и alyona alyona на прошлогодних песенных конкурсах.

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Посмотрели выступление Klavdia граждане нашей страны во время прямой трансляции, которая традиционно происходит на "Суспільному".

Так, в 2016 году Джамала зажгла сцену Евровидения с треком "1944" и принесла Украине победу на песенном конкурсе. Важным элементом номера знаменитости было большое дерево, будто созданное из пламени, которое появилось на экране за ее спиной.

Как заметили наши сограждане, подобную декорацию выбрала для себя и Klavdia. Кстати, несколько повторила певица из Греции и образ украинки, а именно фасон платья.

В 2024-м почетное третье место на песенном конкурсе заняли Jerry Heil и alyona alyona. Они завоевали расположение зрителей не только впечатляющим треком Teresa & Maria, но и впечатляющим перформансом. Сначала Jerry Heil стояла на сцене чуть ли не в темноте, а единственным источником света был оранжевый элемент на экране. С развитием песни арена становилась все ярче, а из воздуха будто бы падали огни, которые тогда символизировали фосфорные бомбы.

И опять же, эти элементы украинцы заметили и в музыкальном шоу Klavdia. В сети появилось немало комментариев от юзеров, где они указали на плагиат участницы Евровидения 2025:

"Классная песня, замечательная постановка, но это похоже на выступление Джамала 2016 и Jerry Heil и alyona alyona 2024 в аспектах постановки и тематикой. Возможно, это мне одному".

"Ее выступление похоже на выступление Джамалы".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что главный фаворит второго полуфинала произвел фурор на Евровидении 2025.

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