Стало известно, какие страны прошли в финал Евровидения 2025

В финал Евровидения-2025, который состоится уже в 'ne субботу, 17 мая, попали представители 26 стран-участниц, в том числе и Украина. Остальные конкурсанты остались вне песенного конкурса после участия в полуфиналах.

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Как стало известно OBOZ.UA, во время просмотра прямого эфира, продолжат участие в музыкальном соревновании представители таких государств: Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция. Именно они наиболее эффектно выступили во втором полуфинале, состоявшемся в четверг, 15 мая.

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Конкуренцию им составят другие десять артистов из Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Эстонии, Португалии и Украины. Они получили шанс побороться за желанный хрустальный микрофон, получив благосклонность еврофанов в первом полуфинале, прошедшем 13 мая.

А вот страны "Большой пятерки": Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, и Швейцария, как государство-организатор, автоматически попали в финал. Их представителям не пришлось нервничать во время двух предыдущих этапов шоу.

Интересно, что после двух лет отсутствия вернулась на сцену международного конкурса Черногория, а вот Молдова, наоборот, отказалась от участия из-за "текущей ситуации" и "экономических, административных и художественных проблем" внутри страны.

Напомним, Швейцария принимает Евровидение в третий раз в истории, после своей последней победы в 1988 году и Евровидения 1989 года, которое проходило в Лозанне. В 2024-м хрустальный микрофон завоевали швейцарские артисты Nemo с композицией The Code.

Ранее OBOZ.UA опубликовал клипы на все 37 песен, представленных на Евровидении-2025.

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