От Кончиты Вурст до Сердючки: самые эпатажные участники Евровидения и как они выглядят сейчас

Евровидение – это не просто песенный конкурс. Это настоящий театр абсурда, шоу талантов, модный подиум и культурная революция в одном флаконе. Каждый год миллионы зрителей со всего мира с нетерпением ждут не только победителя, но и того, кто удивит, шокирует или рассмешит зрителей. Ведь иногда песня – это только повод. А настоящее искусство – в постановке, костюмах, символах и харизме артистов, которые не боятся быть "не такими, как все".

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За более чем 60-летнюю историю конкурса на сцену Евровидения выходили не только талантливые певцы, но и настоящие герои поп-культуры. Их выступления остаются в памяти на года, а иногда и навсегда становятся частью музыкальной легенды. Они ломали стереотипы, вызывали негодование, овации и бурные дискуссии. OBOZ.UA решил вспомнить, какие выступления попали в когорту самых эпатажных.

Верка Сердючка (Украина, 2007)

Звезда на голове, блестящий костюм и фраза, похожая на "Russia goodbye", которая с годами приобрела новый смысл. Верка Сердючка, сценическое альтер-эго Андрея Данилко, стало символом украинского юмора, стильной эпатажности и культурной смелости.

Кончита Вурст (Австрия, 2014)

Бородатая "женщина" в платье стала символом толерантности и силы. Ее Rise Like a Phoenix принесла Австрии победу и произвела настоящий фурор в мире. Сегодня Томас Нойвирт, стоящий за образом Кончиты, активно работает в моде, музыке и активизме, иногда появляется на сцене как Кончита, а иногда – в своей собственной мужской ипостаси.

Дана Интернешнл (Израиль, 1998)

Первая трансгендерная победительница Евровидения сменила ход истории конкурса. Ее песня Diva принесла Израилю победу, а саму Дану сделала иконой инклюзии и ЛГБТК+ движения. Сегодня Шарон Коэн (настоящее имя певицы) продолжает творить, выступает на тематических ивентах, снимается в телешоу и не теряет статус легенды.

Lordi (Финляндия, 2006)

Финские монстры рок-сцены стали настоящей сенсацией, принеся стране первую победу. Их хит Hard Rock Hallelujah и апокалиптические костюмы невозможно забыть. Спустя почти 20 лет Lordi продолжают гастролировать, меняя состав, но сохраняя фирменный стиль – костюмы монстров, тяжелую музыку и громкие шоу.

Dustin the Turkey (Ирландия, 2008)

Ирландцы удивили всех, когда на сцену вывели индюка-марионетку с песней Irelande Douze Pointe. Хотя птица не дошла до финала, его абсурдный номер запомнился надолго.

Нетта (Израиль, 2018)

С песней Toy Нетта принесла Израилю очередную победу. Образ плюшевой поп-принцессы с электронным сэмплером, курличащий "чикен-соундом", покорил зрителей. Сегодня Нетта активно гастролирует, выпускает новые треки и остается верной своему яркому стилю.

Käärijä (Финляндия, 2023)

Ядерная энергия в неоново-зеленом болеро – именно так запомнился Käärijä с песней Cha Cha Cha. Его выступление стало настоящим взрывом на сцене и принесло Финляндии второе место.

Let 3 (Хорватия, 2023)

Эпатажные ветераны хорватского андеграунда шокировали зрителей песней Mama ŠČ! С ироническим посылом к ядерному диктатору – Владимиру Путину – и безумными образами, они стали символом абсурда с глубоким смыслом.

Ранее OBOZ.UA писал о топ-5 достижениях, заставивших Европу уважать талант украинцев на Евровидении. За два десятилетия наши представители не только демонстрировали вокальное мастерство, но и каждый раз утверждали в сознании зрителей: украинская культура – это глубоко, мощно и современно.

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