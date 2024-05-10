Финал Евровидения 2024 будет напряженным: букмекеры резко меняют ставки, Украина упала на 6 место

За считанные часы букмекеры кардинально обновили пятерку лидеров, которым прогнозируют самые высокие места на Евровидении 2024 . После второго полуфинала Украина, еще ни разу не выбывавшая из топ-5, упала до 6 позиции.

Для Jerry Heil, alyona alyona и украинских зрителей финал выглядит все напряженнее, ведь вверх вырываются участники, которым раньше прогнозировали более низкие места. Возможно, это связано с порядковым номером в финале, который получили украинки от продюсеров. Актуальную ситуацию можно отслеживать на сайте Eurovision World.

Пока список лидеров букмекерского списка выглядит так:

Несмотря на то, что еще утром украинцы могли рассчитывать на 4 место, Jerry Heil и alyona alyona неожиданно обогнал француз Slimane, который взбудоражил еврофанов акапельным исполнением песни "Mon amour" накануне.

Напомним, что после второго полуфинала продюсеры конкурса дали украинкам второй порядковый номер, чтобы они представили страну в самом начале грандиозного шоу. Такой "подарок" постановщица выступления Таня Муиньо назвала "местом смерти".

"Место смерти от еврокоманды. Мило", – написала она в Instagram.

Ранее OBOZ.UA писал:

– Как выглядело эротическое шоу, которое устроил потенциальный лузер в этом году – Испания – и почему она все равно попала в финал.

– Йост Кляйн из Нидерландов вышел на сцену второго полуфинала и заставил танцевать весь зал, обеспечив себе место в гранд-финале. Исполнитель спел конкурсную песню "Europapa", которая успела заполонить соцсети, став вирусной.

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