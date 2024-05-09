'Добро пожаловать в Европу!' В сети показали, как дети отрываются под хит Евровидения 2024

В преддверии второго полуфинала песенного конкурса Евровидения 2024, который состоится 9 мая в Мальме, Швеция, в сети опубликовали видео с детьми, которые весело танцуют под трек одного из конкурсантов. На ролике малыши энергично поют песню "Europapa" конкурсанта из Нидерландов Йоста Кляйна (Joost Klein).

Ритмичная композиция стала настоящим хитом среди еврофанов. Клип голландца собрал почти 24 миллиона просмотров.

Йост Кляйн выступит в конце второго полуфинала уже сегодня. Рэпер выйдет на сцену под 19-м номером, тем самым он "закроет" этот этап конкурса. С момента выхода "Europapa" букмекеры высоко оценивали Нидерланды – долгое время певец находился в топ-5 рейтинга.

Однако после первых репетиций на Мальме Арене шансы исполнителя снизились – сейчас Йост Кляйн занимает 7-е место в списке.

Тем не менее, эксперты считают, что голландец точно попадет в гранд-финал Евровидения 2024 года: коэффициент на проход Нидерландов составляет 93%.

Как известно, Йост Кляйн написал "Europapa", как сердечное письмо отцу, умершему от рака, когда рэперу было всего 12 лет. Это могла бы быть нежная акустическая баллада, но артист записал настоящий хит, органично вписывающийся в атмосферу "евроклуба". По словам автора, песня также является проевропейским гимном.

OBOZ.UA ведет онлайн-трасляцию второго полуфинала Евровидения 2024. Актуальные новости и выступления артистов – смотрите здесь.

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