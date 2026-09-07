Не доллары и не евро: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках

По состоянию на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 75 трлн грн. Что на 1,3 млрд грн больше, чем было в июле. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,155 трлн грн.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 595,6 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 25,92% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках от 200 тыс. до 600 тыс. грн. Доля таких вкладов составляет 20,73%.

От 600 тыс. до 1млн грн в банках держат 10,56% вкладчиков. А более 5 млн грн – 16,43%.

Какие требования Нацбанк ввел к внесению денег на банковские карты

В то же время, в Украине действуют обновил правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. В частности, согласно решению НБУ, с 26 июня пользователю в обязательном порядке необходимо подтверждать номер мобильного телефона – т.е., верифицироваться.

При этом на квитанции, которая будет формироваться после завершения операции, обязательно будет указываться полный номер телефона плательщика. А поставщиков услуг обязали обеспечивать украинцам безопасность – в частности, гарантировать, что код не был передан другим лицам.

Вместе с тем, подчеркивается: без ввода этого кода транзакция не завершится – однако в SMS-подтверждении будут нуждаться не все платежи. Без пароля по-прежнему можно будет:

оплатить налоги и коммунальные услуги;

покупать транспортные билеты;

пополнять проездные карты;

пополнять мобильную связь – но только в пределах 500 грн в месяц на один номер;

вносить наличные на счет, к которому привязана карта – но только при условии, что терминал успешно считал номер карты и плательщик подтвердил операцию с помощью ПИН-кода или через банковское приложение.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный Ощадбанк начал списывать со счетом своих клиентов 150 грн – с 1 августа. Такие списания будут происходить ежемесячно. Впрочем, затронут они не всех – лишь тех, кто длительное время не пользовался своей картой.

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