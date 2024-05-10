Под каким номером Украина выступит в финале Евровидения 2024: продюсеры сделали свой выбор

После второго полуфинала Евровидения 2024 продюсеры определили порядковые номера для каждой из 26 страны, которые выступят в финале 11 мая. Представительницы Украины Jerry Heil и alyona alyona споют на сцене Мальме Арены в Швеции под номером два.

Жеребьевка состоялась перед пресс-конференцией второй десятки финалистов, а результат был опубликован на официальной странице Евровидения в Instagram. Напомним, что в этом году была внедрена позиция "выбор продюсера", поэтому некоторые участники до последнего не знали, в какой половине шоу выступит.

Последовательность выступлений финалистов 11 мая:

Швеция Украина Германия Люксембург Нидерланды Израиль Литва Испания Эстония Ирландия Латвия Греция Великобритания Норвегия Италия Сербия Финляндия Португалия Армения Кипр Швейцария Словения Хорватия Грузия Франция Австрия

Читайте на OBOZ.UA подробности второго полуфинала, а также смотрите видео выступлений участников в онлайн трансляции.

Послушать песни всех участников можно по ссылке. Напомним, что после двух полуфиналов отсеялись 11 стран, не попавших в финал: Бельгия, Сан-Марино, Чехия, Мальта, Дания, Албания, Польша, Исландия, Молдова, Азербайджан и Австралия.

Ранее OBOZ.UA писал:

– После второго полуфинала Украина вылетела из топ-3 букмекерского рейтинга, уступив место в тройке лидеров Израилю.

– Как выглядело эротическое шоу, которое устроил потенциальный лузер в этом году – Испания – и почему она все равно попала в финал.

– Как выступил француз, чей мощный вокал очаровал зал. Артист решил часть исполнить акапельно.

– Йост Кляйн из Нидерландов вышел на сцену второго полуфинала и заставил танцевать весь зал, обеспечив себе место в гранд-финале. Исполнитель спел конкурсную песню "Europapa", которая успела заполонить соцсети, став вирусной.

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