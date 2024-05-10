Под каким номером Украина выступит в финале Евровидения 2024: продюсеры сделали свой выбор
После второго полуфинала Евровидения 2024 продюсеры определили порядковые номера для каждой из 26 страны, которые выступят в финале 11 мая. Представительницы Украины Jerry Heil и alyona alyona споют на сцене Мальме Арены в Швеции под номером два.
Жеребьевка состоялась перед пресс-конференцией второй десятки финалистов, а результат был опубликован на официальной странице Евровидения в Instagram. Напомним, что в этом году была внедрена позиция "выбор продюсера", поэтому некоторые участники до последнего не знали, в какой половине шоу выступит.
Последовательность выступлений финалистов 11 мая:
- Швеция
- Украина
- Германия
- Люксембург
- Нидерланды
- Израиль
- Литва
- Испания
- Эстония
- Ирландия
- Латвия
- Греция
- Великобритания
- Норвегия
- Италия
- Сербия
- Финляндия
- Португалия
- Армения
- Кипр
- Швейцария
- Словения
- Хорватия
- Грузия
- Франция
- Австрия
Читайте на OBOZ.UA подробности второго полуфинала, а также смотрите видео выступлений участников в онлайн трансляции.
Послушать песни всех участников можно по ссылке. Напомним, что после двух полуфиналов отсеялись 11 стран, не попавших в финал: Бельгия, Сан-Марино, Чехия, Мальта, Дания, Албания, Польша, Исландия, Молдова, Азербайджан и Австралия.
Ранее OBOZ.UA писал:
– После второго полуфинала Украина вылетела из топ-3 букмекерского рейтинга, уступив место в тройке лидеров Израилю.
– Как выглядело эротическое шоу, которое устроил потенциальный лузер в этом году – Испания – и почему она все равно попала в финал.
– Как выступил француз, чей мощный вокал очаровал зал. Артист решил часть исполнить акапельно.
– Йост Кляйн из Нидерландов вышел на сцену второго полуфинала и заставил танцевать весь зал, обеспечив себе место в гранд-финале. Исполнитель спел конкурсную песню "Europapa", которая успела заполонить соцсети, став вирусной.
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