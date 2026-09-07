Зятьок и Витьок: почему "переговорщики" Трампа терпят очередное поражение?

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Начать стоит с людей, которым Трамп фактически поручил один из самых сложных дипломатических треков в мире. Стив Уиткофф – миллиардер-застройщик из Манхэттена и давний партнер Трампа по гольфу, который до 2025 года вообще не имел опыта государственной службы. Джаред Кушнер – зять президента США и крупный инвестор. Его фонд управляет активами примерно на $10 млрд, причем почти весь привлеченный капитал поступает из-за пределов США, значительная часть – из стран Персидского залива.

Трамп вообще воспринимает международную политику как крупный бизнес: личные знакомства, торг и попытка заключить сделку. Поэтому и к Путину он отправляет не классических дипломатов, а людей из своего ближайшего личного окружения.

На этом фоне очень показательной была другая американская миссия. 25 августа в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Ретклифф. По информации американских СМИ, его послание было значительно жестче: положение России ослабевает и будет дальше ухудшаться, поэтому Кремлю стоит возвращаться к переговорам сейчас. Сам Ретклифф с Путиным в итоге не встретился.

И это хорошо иллюстрирует главное противоречие американской политики: профессиональная часть системы видит слабые места России и возможность усилить давление, а Трамп продолжает верить, что Путина можно убедить с помощью личной дипломатии.

Начнём с того, как Уиткофф и Кушнер вели себя в Кремле. Это выглядело как кощунство, словно двое сельских старост приехали кланяться "царю" и просить о новых наделах или взносах в чей-то инвестиционный фонд. Это явно не было иллюстрацией того, что приехали влиятельные люди из самой могущественной державы мира (по крайней мере, пока). Верит ли кто-нибудь, что Путин воспримет их всерьез, зная его извращённую психику и восприятие реальности? Я лично не верю вообще.

Путин понимает только силу и язык силы – так было, есть и будет до тех пор, пока его не найдут в луже собственной мочи в одном из бункеров на Валдае, как уже было с одним из его "всесильных" кумиров.

В Киев Кушнер и Уиткофф приехали впервые после почти десяти поездок в Москву, и это показательно. Не верю, что эти два персонажа способны на что-то большее, чем просто передать руководству Украины очередные требования Путина вместе с мемуарами о печенегах.

И вот здесь самое важное. Я не думаю, что главное требование, которое они привезли в Киев, обязательно звучит как "отдайте Донецкую область". Гораздо актуальнее для Кремля сегодня может быть другое: заставить Украину прекратить удары по российской энергетике.

Ведь именно там Москва сейчас получает по-настоящему болезненные удары.

По оценке украинского Генштаба, летом было выведено из строя 42,7% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Независимые оценки более осторожные, но и они свидетельствуют об огромном масштабе проблем: в середине июля фактически не работали примерно 1,5–2 млн баррелей переработки в сутки, а объемы переработки упали до минимума за более чем два десятилетия. В июле морской экспорт российских нефтепродуктов обвалился ещё на 33% за месяц и почти на 55% в годовом исчислении.

Вот почему сейчас для Путина пауза в ударах по Украине может стоить гораздо дороже, чем очередная декларация о мире.

И нам вполне могут попытаться продать это под красивой обложкой: "деэскалация", "жест доброй воли", "создание атмосферы для переговоров". На самом деле Украину попросят отложить один из немногих видов оружия, который сегодня реально работает против российской экономики.

На это можно соглашаться только на взаимной основе: Россия прекращает удары по нашей энергетике, газовой и промышленной инфраструктуре – Украина зеркально ограничивает свои удары. Все синхронно, верифицировано и с простым условием: Россия нарушает договоренность – все наши ограничения автоматически прекращаются. Никакой односторонней "доброй воли".

Что касается Украины – окно возможностей для завершения войны открыто до конца года из-за состояния российской экономики и "дойной коровы" военного бюджета – нефтегазового сектора. Поэтому я очень надеюсь, что наше политическое руководство и чиновники разных уровней отложат на время мысли о миллионах и королевах и сделают всё необходимое для защиты страны и укрепления наших позиций.

Даже несмотря на новые коррупционные скандалы в Генеральной прокуратуре, Трамп и его молодая команда вряд ли успеют сломить официальный Киев до промежуточных выборов в ноябре. После них, с высокой вероятностью, Америка станет другой. Демократы вернут себе большинство в Палате представителей как минимум, а может, и в Сенате тоже. Если/когда Белый дом утратит контроль над Конгрессом, Трамп лишится своего влияния, и вполне возможно, что даже не досидит до конца своего срока. Запомните мои слова.

Поэтому следующие месяцы будут решающими. Трампу нужна сделка, Путину нужна передышка, а Украине нужно не допустить, чтобы за красивую картинку американской дипломатической победы заплатили нашими стратегическими позициями.

Путина не нужно убеждать. Его нужно поставить в ситуацию, когда продолжать войну дороже, чем ее завершить.

Когда перед ним сидят люди, которые очень хотят договориться, он видит слабость. Когда горят НПЗ, падает экспорт нефтепродуктов и иссякает главный источник денег для войны – тогда он видит аргументы.