В зале не стихали овации: как Украина выступила в первом полуфинале Евровидения 2024 и чем поразил номер alyona alyona & Jerry Heil

Во вторник, 7 мая, стартовал первый полуфинал Евровидения 2024 года, в котором под номером 5 уже выступили представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil. Они произвели фурор в Мальме, Швеция, своим хитом Teresa & Maria.

Зрителей в зале и у экранов поразили не только песня и сильный вокал украинок, но и мощная постановка двухразовой номинантки "Грэмми" Таню Муиньо. OBOZ.UA следил за выступлением в прямом эфире.

Номер украинского дуэта начался эффектным выходом Jerry Heil из разошедшихся скал. После чего по сцене словно потек источник, о котором поется в композиции, и исполнительница фактически шла по воде, которая в конце концов превратилась в вихрь.

Затем к Jerry Heil присоединилась и alyona alyona. Первая же предстала перед зрителями огромной голограммой. А в финале номера певицы лежали на сцене будто в окружении других женщин.

Украинцы наблюдали за номером, затаив дыхание. В комментариях прямой трансляции они пишут, что это сильная заявка на победу. Возгласы и громкие аплодисменты в зале не стихали на протяжении всего выступления. Еврофаны продемонстрировали приверженность к нашим девушкам, а сами украинки в конце номера поблагодарили мир за поддержку Украины.

Отметим, что OBOZ.UA ведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Следить за ней можно по ссылке.

В общем, в первом полуфинале выступили:

Кипр

Сербия

Литва

Ирландия

Украина

Польша

Хорватия

Исландия

Словения

Финляндия

Молдова

Азербайджан

Австралия

Португалия

Люксембург

К ним присоединились также две из пяти стран-основательниц Евровидения Великобритания и Германия, а еще победительница в прошлом году Швеция.

Ознакомиться с конкурсными песнями всех участников нынешнего Евровидения можно в нашем материале.

Напомним, в ходе генеральной репетиции первого полуфинала alyona alyona упала на сцене. Однако звезда не растерялась, успела подняться и начать свою партию без задержек, а после выступления заявила, что так поступила бы каждая украинская женщина. Подробности – по ссылке.

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