Израиль неожиданно выбил Украину из топ-3 потенциальных победителей Евровидения 2024 года. Таблица букмекеров

После второго полуфинала песенного конкурса Евровидение 2024 Украина снова вылетела из тройки лидеров в букмекерских прогнозах. Шансы Jerry Heil и alyona alyona резко упали, как только зрители впервые услышали живое выступление Израиля, который представляла Эден Голан.

Несмотря на то, что артистку освистали пропалестинские зрители, а за стенами Мальмо Арены собрались сотни митингующих, еврофаны подняли страну на второе место. Актуальную ситуацию можно отслеживать на сайте Eurovision World.

Читайте на OBOZ.UA подробности второго полуфинала, а также смотрите видео выступлений участников в онлайн трансляции.

Накануне Украина вырвалась на третье место, сместив Италию и набрав 9% шансов на победу. Уже после второго полуфинала ситуация снова изменилась, и к утру показатель украинок опустился до 6%.

Пока тройка лидеев выглядит так:

Хорватия – 40%

Израиль – 17%

Швейцария – 13%

За одну ночь Эден Голан поднялась на семь позиций и сместила Nemo из Швейцарии, который удерживал "серебро" в букмекерском рейтинге со 2 мая, а до этого в течение месяца был лидером в списке.

Эден Голан, которая имеет украинские корни, но почти всю жизнь прожила в России и выступала в оккупированном Крыму, спела свой конкурсный трек "Hurricane". Как и следовало ожидать, в зале конкурсантку стали освистывать. Поговаривают, что в эфире "глушили" эти звуки, но в сетью уже есть видео зрителей, где четко слышны длительные недовольные возгласы и свист. Впрочем, позже Эден была награждена аплодисментами.

Ранее OBOZ.UA писал:

– Кто прошел в финал из 31 страны, выступавших в первом и втором полуфиналах.

– Как выглядело эротическое шоу, которое устроил потенциальный лузер в этом году – Испания – и почему она все равно попала в финал.

– Как выступил француз, чей мощный вокал очаровал зал. Артист решил часть исполнить акапельно.

– Йост Кляйн из Нидерландов вышел на сцену второго полуфинала и заставил танцевать весь зал, обеспечив себе место в гранд-финале. Исполнитель спел конкурсную песню "Europapa", которая успела заполонить соцсети, став вирусной.

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