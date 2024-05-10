Joost Klein из Нидерландов хитом Europapa довел фанатов Евровидения 2024 года до безумия: публика не могла сдержать эмоций. Видео

Представитель Нидерландов на Евровидении 2024 Йост Кляйн (Joost Klein) вышел на сцену второго полуфинала и заставил танцевать весь зал, обеспечив себе место в гранд-финале. Исполнитель спел конкурсную песню "Europapa", которая успела заполонить соцсети, став вирусной.

Певец появился на Мальме Арене в причудливом синем костюме, состоявшем из пиджака с острыми плечами и брюками клеш. На сцене его сопровождала синяя "евро-птица" и мужчина в рубашке с флагом ЕС.

Во время выступления зрители, присутствовавшие в зале, не могли сдержать эмоций, подпевая Кляйну. Строки "Europapa" давно завирусились в сети, а клип на песню стал рекордсменом нынешнего Евровидения – видео насчитывает 24 миллиона просмотров. В конце номера на Мальме Арене состоялся настоящий голландский рейв: еврофаны танцевали не только у сцены, но и за кулисами.

В конце Йост обратился к своему отцу: "В конце концов, мы все – люди. Мой отец однажды сказал мне, что мир не имеет границ. Я скучаю по тебе каждый день. Видишь, папа, я прислушался к тебе".

Стоит отметить, что букмекеры пророчат голландцу место в топ-10. На момент написания новости шансы Йоста Кляйна эксперты оценивают в 4%. В рейтинге среди участников гранд-финала он занимает 7-е место.

Еврофаны также поделились своими впечатлениями от выступления рэпера на Youtube-странице Евровидения:

"Можете говорить что угодно, но зрители с ума сошли во время этого выступления, и Йост справился с этой задачей".

"Никогда не видел такой толпы во время выступления на Евровидении. Это было невероятно".

"Он заставил своих родителей гордиться. Независимо от результата, это выступление войдет в учебники по истории Евровидения. Молодец!"

"Мы так гордимся, Йост! Лучшее выступление на этом Евровидении. Это была настоящая вечеринка".

"Потрясающее выступление. Просто потрясающее. Йост принес и доставил на подиум чистую страсть и радость".

О чем песня Europapa

На самом деле Europapa рассказывает о сироте, который путешествует по Европе, чтобы найти себя и рассказать свою историю. Он продолжает хвататься за любую возможность показать себя. "Europapa – это дань памяти моему отцу. Воспитывая меня, он передал мне широкий взгляд на мир", – говорит Кляйн. Как известно родители исполнителя ушли из жизни, когда Йосту было 12 лет: папа умер из-за рака, а впоследствии певец остался без матери.

Рэпер хотел, чтобы его выступление стало "полным кругом", где грусть превратится в радость. "Когда люди видят мое выступление, их первой реакцией должно быть: "Что здесь происходит?", но потом они расстрогаются. Это приглашение погрузиться глубже. На первый взгляд это кажется очень счастливым финалом, но вне этого кроются кровь, пот и слезы", – добавляет Кляйн.

Впрочем, личность голландца вызывает множество вопросов и даже провоцирует дискуссии. Выяснилось, что нидерландский музыкант после полномасштабного вторжения сотрудничал с российскими коллегами. В одном из своих треков он поет о любви к России и русским женщинам. Детальнее – в нашем материале.

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