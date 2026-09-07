Стив Уиткофф и Джаред Кушнер минувшей ночью покинули Украину после встреч с украинским руководством и представителями европейских лидеров. Ни о каком прорыве в переговорах говорить не приходится. Хотя на сегодня запланированы звонки Дональда Трампа в Киев и Москву, речь, скорее, идет исключительно о возобновлении переговорного канала, который с весны этого года был фактически заброшен.

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Источники FT рассказали, что американцы привезли с собой обновлённые версии ранее подготовленных "мирных планов", пересмотренные с учетом изменившихся обстоятельств. Однако новых идей у переговорщиков было немного. В основном они пытались вернуться к прежним предложениям и сократить разногласия между Киевом и Москвой. И ключевым вопросом здесь по-прежнему остается неоккупированная часть Донбасса, которую ещё в прошлом году Путин требовал сдать без боя.

В некотором смысле это публично подтвердил и украинский лидер. "Вопрос Донбасса – это не только вопрос Донбасса. Между нами говоря, это вопрос всей войны", – сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции. В целом все стороны едва ли не публично признали, что война вряд ли завершится до наступления зимы.

И вот это на самом деле ключевой вопрос. Сегодня Украина остро нуждается в помощи на ближайшие несколько месяцев. Это и помощь в сфере противовоздушной обороны, и обычная финансовая поддержка, в которой нуждается истекающая кровью страна на фоне варварских ударов РФ по остаткам её экономики. Пока в Москве побеждает идея войны – а если быть точным, очередного раунда геноцида украинского народа, – никаких идей мира сформулировать не получится.